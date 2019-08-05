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赤柬理論家農謝病逝 惡行永留史冊

2019-08-05 12:10台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

赤柬二當家農謝傳去世，當年與組織的惡行都將存於書上記載。(photo by Wi...
赤柬二當家農謝傳去世，當年與組織的惡行都將存於書上記載。(photo by Wikimedia)
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人類史上最殘忍的農業共產思維行刑者、赤柬二當家農謝享壽93歲。柬埔寨特別法庭發言人皮克查5日表示，農謝已於4日在醫院去世。這位赤柬時代的副總書記被認為是赤柬大屠殺的罪魁禍首，當時他推崇「純種理論」，透過屠殺肅清任何一位思想不純於共產主義者，應為高達4分之1總柬埔寨人口的喪命負責，他與繼任主席喬森潘在去年被判終身監禁，惡行透過歷史記載長存該國。

意識形態大屠殺

根據《英國廣播公司》報導，1970年代活躍於柬埔寨的柬埔寨左翼恐怖勢力是源自於印度共產黨，藉口對抗當時的高棉共和國政權，領導人波布組成紅色高棉的恐怖組織（多簡稱為赤柬），赤柬在北越等盟友的協助下，於1975年推翻高棉共和國，也開啟人類史上最慘無人道的意識形態清肅。

4日被傳去世的農謝正是波布的得力助手，當時官職為黨副總書記的農謝是該組織的理論家、行刑者。赤柬崇尚農業共產主義，波布更極端到「忍不了任何一位思想不純正的異己」，農謝則提出清肅異己是最快達到目的，赤柬因此於1975年當權後的4年內，利用反人道的方式大屠殺，抓到異己加以用酷刑達到逼供目的，總計這場肅清中死去的人達170萬，佔了當時人口的4分之1。

罪狀永存歷史記載

赤柬勢力於1990年代後受到打擊，軍政府靠著美國、聯合國支持消滅紅色勢力，也陸續把首腦如農謝、喬森潘及最非人道的S-21監獄負責人康克由等人逮捕，這幾位領導人對所有罪行一概否認，但依然被最高特別法庭以反人類罪、戰爭罪、酷刑罪及謀殺罪等多起罪責，判處終身監禁。

儘管特別法庭與國際間制裁赤柬倖存的首腦，但據《高棉時報》報導，這場大屠殺早已對柬埔寨留下一筆難以抹滅的傷痛，後世不少文學、影視作品如紀錄片《消失的影像》、《金映歲月》都用來重述這段歷史。該國文獻中心主任約克張表示，為了教育年輕一代，農謝和赤柬的惡行都會記載於歷史書籍內，這是對他的罪狀行永世撻伐。

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