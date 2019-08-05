冰上車諾比？俄漂浮核電廠本月將拖到北極 供10萬戶電

2019-08-05 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



俄羅斯預計本月將把一座海上浮動式核電廠「羅蒙諾索夫院士號」（Akademik Lomonosov），經由北極海航線拖至莫斯科6000多公里外的北極港口「佩韋克」（Pevek），用於礦區發電以便開採礦石和石化燃料資源。外界則將這座核電廠稱為「海上車諾比」（floating Chernobyl），質疑其安全性。

英國衛報報導，「羅蒙諾索夫院士號」是俄國史上第一座海上核電廠，為俄國當局的北極開發計畫立下重要里程碑。

若一切按照計劃進行，這座長144公尺的核能發電平台，即將被拖至距離莫斯科6500公里的北極港口小鎮佩韋克海岸，漂浮在海面上為當地住戶提供熱和能源，並支援礦區楚科奇（Chukotka）地區開採礦物和鑽井作業。

俄羅斯聲稱該項目將為偏遠地區提供乾淨能源，並得以讓當局淘汰其他老舊的核電廠和燃煤發電廠。

然而，將核電廠拖往北極海的構想，激起環保團體強烈批評，綠色和平組織甚至用「漂浮車諾比」來形容羅蒙諾索夫院士號核電廠，並懷疑將向偏遠地區提供電力的浮動核電廠是否具經濟效益。

事實上，海上核電廠的概念並非近年來才出現。早在1960至1970年代，美國軍方就在巴拿馬運河的船隻上部署小型核反應堆，但從未進行大規模生產。

負責海上核電廠計畫的俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）希望改變這種狀況，積極向世界各國出售訂製的浮動核電廠。面對外界批評聲浪，羅蒙諾索夫院士號核電廠的環境保護項目總工程師伊利敏古（Vladimir Iriminku）表示，北極的冰水持續冷卻反應爐，暗示不會重演車諾比核災悲劇。