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減碳的代價：英學者出差上海搭火車 單程2周旅費3倍

2019-08-05 09:07聯合報 記者馮克芸╱即時報導

英國學者泰爾斯（左）為身體力行減碳不搭機，以搭火車方式從英國南安普敦去上海出差做...
英國學者泰爾斯（左）為身體力行減碳不搭機，以搭火車方式從英國南安普敦去上海出差做研究。圖為他途中在西伯利亞與一名火車警衛合影。圖／取自The Conversation
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研究氣候變遷英國學者泰爾斯（Roger Tyers）上周在學術界新聞網站「對話」（The Conversation）發表他從英國南安普敦（southampton）搭火車去上海出差的經過，他是為兌現自己先前的承諾──這兩年減碳不搭機，才堅持搭火車，結果雖然旅費約是搭機的3倍、單程費時近2周，但畢竟完成了他以身作則的初衷。

泰爾斯是南安普敦大學環境社會學系研究員，他自稱加入學界鼓勵各方「不搭機」活動，宣誓2019-2020兩年不搭機，因此在獲得赴中國大陸進行民眾永續態度研究的獎助金後，開始規畫火車之旅。

協助泰爾斯安排行程的人對他這趟火車旅行有兩種反應，有些人覺得他瘋了，另有些人覺得他太難搞。行程最後排出來是換車21次，來回總費用約2427美元（約台幣7萬6500元），差不多是搭機費用850美元的三倍；單程費時近14天，遠比搭機的17到20多小時還久，但換算下來碳排僅約搭機的10%。

在歐洲境內各城市之間，都還是短程火車，第一次遇上臥鋪火間是從波蘭華沙到烏克蘭基輔，那列俄式火車讓泰爾斯震撼，且他不確定該如何與同車廂英語能力有限的其他兩三人交流，幸好肢體語言、谷歌翻譯和分享食物，讓他順利破冰。

泰爾斯說，俄國境內行程較長，考驗較大，例如回程時從伊爾庫次克到莫斯科，單次列車花費90小時，才完成4160公里行程；中國大陸的高鐵長度，比全球其他國家高鐵的加總還長，北京到上海1300公里，僅費時不到4.5小時，全程都可上網，且座位寬敞。

泰爾斯指出，此次研究強化了他的看法，即任何國家在面對氣候變遷的複雜挑戰時，都需要由下而上的社會及文化壓力，以及由上而下的基礎建設和財政政策。他坦承自己幸運成行，未來可能無法每次都搭火車，因為雖然英國的火車相對普及，但多數民眾出行仍搭機，英國搭機旅客規模僅次於美國及中國。

他建議，政府應把調降火車票價格列為政策目標，同時，學界應在此事上扮演領導角色，例如，各大學應發布教職員搭機紀錄、學者申請研究經費時出差應固定安排為低碳模式、大幅提升視訊會議設備等。

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