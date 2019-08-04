親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

英議員擬逼強生下台阻止脫歐 強生幕僚：這招沒用

2019-08-04 23:40聯合報 記者李京倫╱即時報導

英國周日電訊報報導，英國首相強生的首席幕僚康明茲（Dominic Cummings）說，就算國會議員發動不信任投票把強生拉下台，也無法阻止英國脫歐，因為強生大可把重選日期定在11月之後，英國仍會在10月31日如期脫歐。

另外，英國脫歐大臣巴克雷3日投書每日郵報，強調歐洲議會5月改選後，六成一的議員換人，政治現實已經改變，他要求歐盟與英國重談脫歐協議，否則就得面對英國可能無協議脫歐的結果。

2016年發起脫歐運動的大將之一康明茲，上周在一系列簡報中告訴各部會首長，留歐派議員想藉不信任投票趕走強生、阻止英國脫歐的計畫不會成功，因為現在啟動重選已太遲。康明茲說：「議員不了解，如果他們在9月或10月進行不信任案表決，大選會在10月31日後舉行，我們不管怎樣都還是會脫歐。」

留歐派議員盤算，如果強生輸掉不信任投票，英國將提前舉辦大選，這樣一來，反對黨工黨黨魁柯賓就能獲勝，阻止英國無協議脫歐。

強生打包票說，無論是否與歐盟達成協議，10月31日會如期帶領英國脫歐。但保守黨2日在國會補選失去一席後，強生在下院掌握的多數優勢減到僅剩一席。

部份議員暗示將投票反對強生，以避免無協議脫歐。無協議脫歐的可能性日益升高，已導致英鎊兌美元匯率在過去幾天跌至30個月低點。

由於下議院將休會到9月3日，議員無法在9月之前提出不信任案動議。

據傳英國留歐派議員打算發動不信任投票，把首相強生拉下台。（美聯社）
據傳英國留歐派議員打算發動不信任投票，把首相強生拉下台。（美聯社）
分享

脫歐英國強生
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

「我完全戰勝癌症」 敘利亞第一夫人短髮露面

2019-08-04 23:54

英醞釀倒閣 要拉強生下台

2019-08-04 23:45

美國連3起槍擊案 教宗譴責攻擊無辜民眾

2019-08-04 22:43

警報解除 日本婦人伊波拉病毒篩檢結果為陰性

2019-08-04 23:50

赤柬二把手農謝過世 享壽93歲

2019-08-04 22:02

日媒：川普告訴安倍 將繼續忍受北韓試射短程彈道飛彈

2019-08-04 21:42

日本福島發生6.2地震 目前未傳傷亡無海嘯威脅

2019-08-04 19:21

再度批評烏干達暴政 女學者遭延刑期

2019-08-04 18:35

波灣又出事 伊朗再扣一艘外籍油輪

2019-08-04 17:27

俄羅斯反政府示威 警方拘留數百人

2019-08-04 15:58

日韓交惡 南韓考慮本月在獨島及其周邊舉行海空軍演

2019-08-04 14:30

沒等參議會批准 波多黎各總督接班人宣誓就職

2019-08-04 14:08

針對俄國？美國計劃在亞洲部署導彈

2019-08-04 14:05

日婦人疑感染伊波拉出血熱 安倍下令加強防疫

2019-08-04 11:33

美嗆在亞洲部署中程飛彈 「北京沒啥好訝異的」

2019-08-04 01:19

反對派被禁參選 俄再爆示威 逾381人被捕

2019-08-04 01:12

星期人物／英首相的「小水獺」 時尚新指標

2019-08-04 01:05

聯合國警告：新一波恐攻 年底前可能爆發

2019-08-04 00:56

莫斯科再爆示威 逾381人被捕

2019-08-03 22:33

中國新任常駐聯合國代表呼籲 儘早放鬆對朝制裁

2019-08-03 21:41
看更多

熱門文章

英雄！美國大兵拔槍勇護一群孩童 逃過沃爾瑪槍案死劫

2019-08-04 13:54

終於成功了！法發明家乘飛行滑板 橫越英吉利海峽

2019-08-04 15:34

至少20死26傷！美德州購物中心槍擊案 1槍手被捕

2019-08-04 07:07

德州21歲槍手是「川粉」 犯案宣言：西語裔入侵德州

2019-08-04 08:54

德州西部大城購物中心大規模槍擊 多人喪命、1槍手被捕

2019-08-04 03:38

硬漢玻璃心！巨石強森台上激戰台下宮鬥 互毆還有評分表

2019-08-04 11:00

美21歲男仇恨犯罪 持步槍沿商品架一排排掃射

2019-08-04 09:23

美國俄亥俄州槍擊案 增為9死16傷

2019-08-04 16:46

被南韓踢出白名單 日本：可買台灣的半導體

2019-08-04 17:23

德州賣場槍擊 現場目擊者：數百人躲進鐵貨櫃

2019-08-04 10:25

德州西部沃爾瑪大規模槍擊逾15死 被捕犯嫌年僅21歲

2019-08-04 07:27

影／無差別掃射！德州賣場遭血洗 驚恐畫面曝光

2019-08-04 14:57

日本福島發生6.2地震 目前未傳傷亡無海嘯威脅

2019-08-04 19:21

爺爺曾是解放軍 五角大廈解除中國籍士兵軍籍

2019-08-04 12:56

越南鮮肉網紅摟女伴曬合照粉絲心碎 真相：她是我媽

2019-08-04 15:32

川普揮大棒 貿易戰火再起中國哪個省份最傷？

2019-08-04 11:53

不平靜！繼德州後俄亥俄州也發生槍擊案 媒體稱至少7死

2019-08-04 14:55

美德州賣場槍擊案20死 21歲「川粉」槍手被捕

2019-08-04 12:53

新婚才3個月 泰王封情婦當貴妃

2019-08-04 14:11

德州賣場遭血洗 美國近年重大槍擊案件整理

2019-08-04 11:18

乘飛行滑板橫越英吉利海峽 法發明家：完成夢想

2019-08-04 19:23

波灣又出事 伊朗再扣一艘外籍油輪

2019-08-04 17:27

因應日本「白名單」除名 韓本周公布對策展開反擊

2019-08-04 18:05

女性可安渡更年期 英國劃時代手術30分鐘搞定

2019-08-04 20:52

比基尼小熱褲馬甲線！辣妹的興趣竟然是抓這個

2019-08-04 14:37

日媒：川普告訴安倍 將繼續忍受北韓試射短程彈道飛彈

2019-08-04 21:42

沃爾瑪如煉獄！黑衣男見人開槍 民眾哭逃、小娃一身血

2019-08-04 16:11

赤柬二把手農謝過世 享壽93歲

2019-08-04 22:02

美嗆在亞洲部署中程飛彈 「北京沒啥好訝異的」

2019-08-04 01:19

影／天上掉三寶？小飛機迫降大馬路 汽車駕駛嚇傻

2019-08-04 17:50

日本福島縣6.2強震 無海嘯危險

2019-08-04 19:08

無懼難「關」 央視五連發嗆美

2019-08-04 17:04

升級關稅戰？美銀：布蘭特原油每桶恐再跌30元

2019-08-04 15:01

稀土戰反制美國 中國學者不認同

2019-08-04 15:03

星期人物／英首相的「小水獺」 時尚新指標

2019-08-04 01:05

德州賣場槍擊案 當局稱已造成20死26傷

2019-08-04 08:52

川普談關稅：中國付美數百億 美消費者沒多花錢

2019-08-04 14:55

日韓交惡 南韓考慮本月在獨島及其周邊舉行海空軍演

2019-08-04 14:30

德州濫射案／21歲兇嫌是川粉 認同白人主義

2019-08-04 16:19

服務生別鬧了！我的啤酒裡有拉麵！

2019-08-04 11:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top