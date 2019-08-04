英議員擬逼強生下台阻止脫歐 強生幕僚：這招沒用

2019-08-04 23:40 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



英國周日電訊報報導，英國首相強生的首席幕僚康明茲（Dominic Cummings）說，就算國會議員發動不信任投票把強生拉下台，也無法阻止英國脫歐，因為強生大可把重選日期定在11月之後，英國仍會在10月31日如期脫歐。

另外，英國脫歐大臣巴克雷3日投書每日郵報，強調歐洲議會5月改選後，六成一的議員換人，政治現實已經改變，他要求歐盟與英國重談脫歐協議，否則就得面對英國可能無協議脫歐的結果。

2016年發起脫歐運動的大將之一康明茲，上周在一系列簡報中告訴各部會首長，留歐派議員想藉不信任投票趕走強生、阻止英國脫歐的計畫不會成功，因為現在啟動重選已太遲。康明茲說：「議員不了解，如果他們在9月或10月進行不信任案表決，大選會在10月31日後舉行，我們不管怎樣都還是會脫歐。」

留歐派議員盤算，如果強生輸掉不信任投票，英國將提前舉辦大選，這樣一來，反對黨工黨黨魁柯賓就能獲勝，阻止英國無協議脫歐。

強生打包票說，無論是否與歐盟達成協議，10月31日會如期帶領英國脫歐。但保守黨2日在國會補選失去一席後，強生在下院掌握的多數優勢減到僅剩一席。

部份議員暗示將投票反對強生，以避免無協議脫歐。無協議脫歐的可能性日益升高，已導致英鎊兌美元匯率在過去幾天跌至30個月低點。