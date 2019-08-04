再度批評烏干達暴政 女學者遭延刑期

2019-08-04 18:35 台灣醒報 記者周楷翔╱台北報導



烏干達著名女權主義者尼齊烏。（Photo by 網路截圖） 分享 facebook 烏干達著名女權主義者尼齊烏，去年由於在詩作中怒斥總統作為，挑動烏干達當局的敏感神經，被判處9個月的刑期，今年6月初她再度因為抗議當局而被延長刑期至18個月。1日，國際特赦組織的東非人權小組發言人表示：「對於尼齊烏的判決非常可恥，也可見烏干達對於言論自由的保障如何放任，展現了政府對於批評毫無容忍的空間。」

根據《每日快報》報導，約韋里‧穆塞韋尼從1986年開始任職烏干達總統，透過最高法院解除75歲的年齡限制，讓自己可以延續30年的獨裁統治，成為萬年總統。而且隨著政治力量愈來愈大，他對於異議的忍受力也愈來愈低，毫無保留地打壓政敵、女權倡議者等不合路線的團體。

尼齊烏是烏干達的醫學人類學家、女權主義者，同時是計劃生育和公共衛生學者。根據《CNN》報導，去年9月16日的詩作令她在烏干達聲名大噪，她痛罵74歲的穆塞韋尼不應該出生：「約韋里，他們說昨天是你的生日。多麼糟糕，如同癌症般的一天！」竟在去年11月遭到逮捕。

烏干達政府頒布「道德法」打壓女性權利，不讓女性表達自我，對比之下，男性的言論自由則毫無限制，羞辱他人也被允許。尼齊烏在2017年告訴法國新聞社，面對濫用公權力、對女性毫無尊重的政府，最好的方式是以其人之道，還治其人之身，用特別粗魯的言論來讓你的聲音散佈全國。

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