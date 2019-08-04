親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

泰國羽賽／瓦解4個冠軍點 周天成奪本季第2冠

再度批評烏干達暴政 女學者遭延刑期

2019-08-04 18:35台灣醒報 記者周楷翔╱台北報導

烏干達著名女權主義者尼齊烏。（Photo by 網路截圖）
烏干達著名女權主義者尼齊烏。（Photo by 網路截圖）
分享
烏干達著名女權主義者尼齊烏，去年由於在詩作中怒斥總統作為，挑動烏干達當局的敏感神經，被判處9個月的刑期，今年6月初她再度因為抗議當局而被延長刑期至18個月。1日，國際特赦組織的東非人權小組發言人表示：「對於尼齊烏的判決非常可恥，也可見烏干達對於言論自由的保障如何放任，展現了政府對於批評毫無容忍的空間。」

根據《每日快報》報導，約韋里‧穆塞韋尼從1986年開始任職烏干達總統，透過最高法院解除75歲的年齡限制，讓自己可以延續30年的獨裁統治，成為萬年總統。而且隨著政治力量愈來愈大，他對於異議的忍受力也愈來愈低，毫無保留地打壓政敵、女權倡議者等不合路線的團體。

尼齊烏是烏干達的醫學人類學家、女權主義者，同時是計劃生育和公共衛生學者。根據《CNN》報導，去年9月16日的詩作令她在烏干達聲名大噪，她痛罵74歲的穆塞韋尼不應該出生：「約韋里，他們說昨天是你的生日。多麼糟糕，如同癌症般的一天！」竟在去年11月遭到逮捕。

烏干達政府頒布「道德法」打壓女性權利，不讓女性表達自我，對比之下，男性的言論自由則毫無限制，羞辱他人也被允許。尼齊烏在2017年告訴法國新聞社，面對濫用公權力、對女性毫無尊重的政府，最好的方式是以其人之道，還治其人之身，用特別粗魯的言論來讓你的聲音散佈全國。

【更多精采內容，詳見

烏干達女權國際特赦組織
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

波灣又出事 伊朗再扣一艘外籍油輪

2019-08-04 17:27

俄羅斯反政府示威 警方拘留數百人

2019-08-04 15:58

日韓交惡 南韓考慮本月在獨島及其周邊舉行海空軍演

2019-08-04 14:30

沒等參議會批准 波多黎各總督接班人宣誓就職

2019-08-04 14:08

針對俄國？美國計劃在亞洲部署導彈

2019-08-04 14:05

日婦人疑感染伊波拉出血熱 安倍下令加強防疫

2019-08-04 11:33

美嗆在亞洲部署中程飛彈 「北京沒啥好訝異的」

2019-08-04 01:19

反對派被禁參選 俄再爆示威 逾381人被捕

2019-08-04 01:12

熱門文章

正宮入門僅3個月...泰皇破87年一夫一妻制「納小三護士當貴妃」

2019-08-03 21:03

川普對中國再次加徵關稅 反倒幫了習近平的忙?

2019-08-03 22:42

英雄！美國大兵拔槍勇護一群孩童 逃過沃爾瑪槍案死劫

2019-08-04 13:54

德州21歲槍手是「川粉」 犯案宣言：西語裔入侵德州

2019-08-04 08:54

德州西部大城購物中心大規模槍擊 多人喪命、1槍手被捕

2019-08-04 03:38

至少20死26傷！美德州購物中心槍擊案 1槍手被捕

2019-08-04 07:07

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top