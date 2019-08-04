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波灣又出事 伊朗再扣一艘外籍油輪

2019-08-04 17:27聯合報 記者羅方妤╱即時報導

黎巴嫩貝魯特廣場電視台（Al Mayadeen）和伊朗新聞電視台4日報導，伊朗當局在波斯灣扣留一艘外籍油輪。

伊朗新聞電視台引用革命衛隊（IRGC）的說法，該油輪被抓到走私燃油至一些阿拉伯國家。

一名衛隊指揮官稱這艘油輪載有70萬公升的燃油。

據稱油輪上7名船員被拘留。

伊朗當局在波灣又扣一艘外籍油輪，船上7名船員被拘留。（取自網路）
伊朗當局在波灣又扣一艘外籍油輪，船上7名船員被拘留。（取自網路）
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