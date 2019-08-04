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減緩日韓貿易戰衝擊 南韓推刺激經濟措施

2019-08-04 17:07經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

南韓政府3日決定加速推出規模達到2,732億韓元（2.26億美元）的刺激經濟措施，以分散南韓企業的供應來源、推動生產在地化，進而減輕國內廠商對日本原物料的依賴。

日經新聞報導，這筆款項是5.83兆韓元追加預算的一環。南韓國會在上周五通過追加預算，以振興國內經濟、減緩日韓貿易戰的衝擊，東京同日將南韓踢出安全和貿易友善國家「白名單」。

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