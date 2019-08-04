俄羅斯反政府示威 警方拘留數百人

2019-08-04 15:58 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



莫斯科警方對示威民眾進行鎮壓，據傳共逮捕了800逾人。（Photo by 網路截圖） 分享 facebook 俄羅斯反政府的抗爭越演越烈，警方出面逮捕民眾！為了鎮壓反政府的示威遊行，俄羅斯警方3日在莫斯科逮捕了數百名示威者，包括反對派的領導人，但政府也開始著手調查反貪腐機構的洗錢案，對人民的反抗做出了反擊。

警方大動作逮捕

俄羅斯政府日前取消了多位反對派候選人參與9月地方選舉的資格，造成了反對派及民眾的反彈，政府官方說詞為許多參選申請書上的簽名不合格，但抗爭者認為政府只是基於政治因素取消他們的資格。此爭議引發了大量民眾上街抗議，成為近年來俄國最大的政治抗爭運動。

根據《衛報》報導，莫斯科警方3日開始進行大規模的鎮壓行動，先是封鎖了市中心的區域，並逮捕了約828名民眾，雖然多數都在拘留之後遭到釋放，但許多民眾批評警方在行動中肆意逮捕人民，濫用職權。在這一波鎮壓行動中，先前才因為參政權被剝奪而進行絕食抗議的反對派的領袖索柏爾，也在前往示威遊行的路程中遭到警方逮捕。

政府方面將這場示威行動定位為大型暴動，抗爭者則強調這次的遊行是和平抗爭。許多民眾表示，人民只是希望反對派同樣擁有競選的機會。

政府偵查洗錢案

根據《法新社》報導，俄羅斯政府在介入示威行動的同時，也開始著手調查反貪腐基金會FBK的洗錢案。此基金會是由反對派的納瓦尼創立，目的在於偵查莫斯科市長索布雅尼政府的貪污行徑。政府調查到該基金會接受大量的第三方資助，總金額超過1500萬美金，足以構成洗錢案加以偵查，目前納瓦尼也遭政府逮捕入獄。

對此，俄羅斯總統普丁一直沒有對反政府示威行動做出公開評論。

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