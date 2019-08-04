針對俄國？美國計劃在亞洲部署導彈

2019-08-04 14:05 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



美國在退出《中程核飛彈條約》（INF Treaty）之後，國防部於3日緊接著宣佈計劃在亞洲部署中程導彈，宣稱此舉是針對俄國違反該條約的武器儲備，同時也希望中國能夠參與新的裁武條約協定。但外界則擔心此舉會造成新一輪的軍備競賽，破壞區域和平。

裁武條約的終結

美國國防部長埃斯柏3日宣佈將在亞洲部署中程常規導彈，並表示希望儲備軍力的工作能夠盡快完成。美國2日才剛宣布退出《中程核飛彈條約》，該條約是美國與蘇聯在1987年，由當時兩國的領導人所簽署的裁武條約，內容為限制雙方對於中程導彈的部署，被視為一個維護區域和平、避免核武戰爭的指標性條約。

《半島電視台》的報導指出，美國華府今年2月曾宣布，若俄羅斯不摧毀其違反條約的中程導彈，將在6個月後停止參與條約。美國在3日正式退出條約後，國防部發言人表示，將全力發展地面發射的中程導彈，作為對俄羅斯所為的回應。俄羅斯當局則否認發展飛彈的指控。

美國盼與俄羅斯達成一個新的裁軍協議，同時也希望中國能夠加入這一次的協商，有美國官員指出，如果中國也是簽約國，其大約95%的飛彈已經違反《中程核飛彈條約》的規範。

外界普遍反對

對於美國退出《中程核飛彈條約》，並將在亞洲部署飛彈的舉動，西方各界普遍不支持，擔憂此舉可能會導致強權國家紛紛增強各自的中程軍備。根據《DW News》報導，德國外交部長馬斯強調，該條約的終結會影響歐洲地區的安全，「為了避免新一輪的核武軍備競賽，我們必須持續推動達成裁軍與武器控制的協議。」

北大西洋公約組織的秘書長史托騰伯格也聲明，並不樂見世界列強因為美國的舉動出現新的軍備競賽。美國回應表示，此舉無意引發軍備競賽，而是希望維持歐洲和環太平洋地區的安定。

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