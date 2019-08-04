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沒等參議會批准 波多黎各總督接班人宣誓就職

2019-08-04 14:08世界日報 編譯中心／綜合3日電

波多黎各總督羅塞洛2日在抗議聲中下台，暫時交棒給他欽點的前波多黎各駐美國國會代表皮爾路易斯，但皮爾路易斯的總督之位能坐多久，還得看參議會是否批准他的任命案。由於皮爾路易斯沒等參議會表決，便宣誓成為總督，參議會議長舒赫茲（Thomas Rivera Schatz）批評他這番爭議性舉措「既不道德也不合法」，還說皮爾路易斯是「波多黎各第一公敵的律師」。

羅塞洛和其他官員在聊天群組對政敵和搖滾巨星瑞奇馬丁等人發表淫穢、性別歧視和仇視同性戀的言論外洩後，引發眾怒，要求他下台的聲浪四起。現年40歲的羅塞洛（Ricardo Rossello）上月31日任命皮爾路易斯（Pedro Pierluisi）擔任新邦務卿，好讓他成為繼任總督的第一順位人選。

律師出身的皮爾路易斯是羅塞洛所屬新進步黨（New Progressive Party）的一員，他也曾在負責處理波多黎各財務和破產事宜的聯邦監督委員會中，擔任顧問角色。

皮爾路易斯在小型就職典禮中表示：「我憑著對（波多黎各）人民和政府體制的最崇高敬意，接下這項重責大任。」

皮爾路易斯宣誓就職後召開記者會說，波多黎各參議會7日將針對他的總督任命案進行表決。眾議會稍早已通過皮爾路易斯的邦務卿任命案。

皮爾路易斯指出，假如參議會未批准他的任命案，第2順位人選、也就是波多黎各法務部長將接下總督職務。然而，現任法務部長瓦茲蓋斯（Wanda Vazquez）曾說她無意接任總督。

羅塞洛的歧視性言論只是壓倒駱駝的最後一根稻草。多年來，波多黎各破產程序令人苦不堪言，颶風災後重建效率不彰、多位前總督爆出貪汙醜聞，其中包括羅塞洛的父親，導致民怨高漲。

沒等參議會批准，波多黎各總督接班人宣誓就職。 美聯社
沒等參議會批准，波多黎各總督接班人宣誓就職。 美聯社
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波多黎各總督接班人宣誓就職。 美聯社
波多黎各總督接班人宣誓就職。 美聯社
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波多黎各命案破產
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