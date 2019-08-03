中國新任常駐聯合國代表呼籲 儘早放鬆對朝制裁

2019-08-03 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



日本共同社3日報導，中國新任常駐聯合國代表張軍2日表示，為了通過對話解決朝鮮核問題，「應根據安理會決議有關條款考慮適時採取行動、放鬆對朝制裁」，認為應在實現完全無核化前儘早放鬆制裁。

張軍指出，對朝鮮儘可能提出要求但同時維持制裁的做法完全不起作用，強調應同步推進朝鮮無核化與放鬆制裁。另一方面，他表示「中國一直認真、負責地履行安理會決議」，否定中國默認一部分逃避制裁行為的看法。