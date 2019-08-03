親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

為什麼像基努李維這種男人 正扼殺一個產業？

聯合國警告：新一波恐攻 年底前爆發

2019-08-03 21:03聯合報 記者李京倫╱即時報導

聯合國警告，國際社會暫時沒有重大恐怖攻擊的日子恐怕很快結束，新一波恐攻很可能在今年底前發生。

聯合國安理會專家發布報告指出，在前往激進組織「伊斯蘭國」（IS）哈里發國作戰的外國人中，可能有三萬人還活著，「不久之後，他們的動向將是國際社會擔憂的焦點，有些人可能會加入凱達等恐怖組織，有些人則可能成為恐怖組織的領袖」。

哈里發國是由最高宗教與政治領袖「哈里發」統治的國家，以伊斯蘭教法為政府基礎，2014年，IS宣布在敘利亞和伊拉克部分領土上建立哈里發國。今年三月，美國支持的敘利亞民兵組織宣布消滅哈里發國。

這份報告以聯合國成員國情報機構提供的資訊為基礎，所以，報告內容顯示出全球情報機關共同的想法。

報告指出，雖然IS的哈里發國覆亡，但成員國認為，導致IS崛起的許多因素仍然存在，意味著IS、凱達等恐怖組織的威脅不太可能再減弱，雖然最近兩三年歐洲沒有發生重大恐攻，但歐洲的恐攻威脅「依然嚴重」。

報告指出，監獄內犯罪分子激進化仍是歐洲令人嚴重關切的問題，在歐洲，監獄提供了場所，使激進的意識形態得以影響那些深受「貧困、邊緣化、挫折感、低自尊和暴力」困擾的囚犯。另一個嚴重的問題是，第一批從哈里發國回國且入獄的人之中，有些人料將在明年獲釋。

專家寫道：「大多數返國者對哈里發國感到失望，但其中不少人仍持極端主義觀點。事實證明，監獄施行的『去除極端思想』輔導專案並未完全奏效，即將刑滿獲釋人員帶來的風險依然令人高度關切。那些戰鬥經驗最豐富、刑期較長的作戰人員距離釋放還有一段時間，他們仍然危險，繼續在刑事司法系統內外構成挑戰。」

報告估計，約有六千名歐洲國家公民到伊拉克和敘利亞，加入IS等極端組織，其中三分之一遭殺害，另外三分之一仍在中東地區遭拘禁，或轉往其他國家，最後三分之一可能已回到歐洲。

報告指出，IS仍掌握哈里發國5000萬到3億美元（約台幣15億到90億元）稅收，並大力宣傳以維持IS作為恐怖組織領導者的形象，「只要IS有餘裕，就會指揮大規模恐攻，並鼓動和協助全球各地的恐攻，所以，恐攻暫時消退的期間不會持續太久，可能到今年底之前就會結束」。

聯合國警告，新一波恐攻很可能在今年底前發生。圖為阿富汗安全部隊上月29日檢視首都...
聯合國警告，新一波恐攻很可能在今年底前發生。圖為阿富汗安全部隊上月29日檢視首都喀布爾一處恐攻現場。（新華社）
分享

IS恐攻恐怖組織
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

萊茵河乾旱恐再次影響船運 衝擊德國工業

2019-08-03 13:42

比馬克宏大兩輪 法第一夫人做3小時整形手術

2019-08-03 12:41

中國新任常駐聯合國代表呼籲儘早放鬆對朝制裁

2019-08-03 21:41

沒等參議會批准 波多黎各總督接班人宣誓就職

2019-08-03 17:58

爭選舉自由 俄數千人醞釀返街頭

2019-08-03 13:20

蓄勢待發！俄數千人預計再上街示威 不畏武力鎮壓

2019-08-03 10:53

加拿大亞伯達省列車脫軌 憂化學品爆炸疏散居民

2019-08-03 10:23

援助有限又無法工作 逾萬難民在印尼苦等安置

2019-08-03 08:45

中程飛彈條約瓦解 全球軍備賽再起

2019-08-03 00:14

荷蘭禁穿罩袍遮臉 官員拒執法

2019-08-03 00:11

北韓8天3試射 南韓驚覺不對

2019-08-03 00:07

下院補選失利 英保守黨國會優勢剩1席

2019-08-03 00:02

北韓試射飛彈 川普：未違反雙方協議

2019-08-02 23:52

印尼爪哇島外海強震 當局警告恐釀3公尺高海嘯

2019-08-02 23:01

德國查獲歷來最大宗古柯鹼走私 市價近台幣350億

2019-08-02 22:17

曼谷多起小爆炸未打亂東協會議 泰警捕2男

2019-08-02 21:49

印尼蘇門答臘發生規模6.9地震！當局發海嘯警報

2019-08-02 20:56

夠尷尬！不給美國老大哥面子 日韓外長勉強合照但拒握手

2019-08-02 18:55
看更多

熱門文章

英破紀錄熱浪奪上千條命 屍體堆成山超嚇人

2019-08-03 12:16

為什麼像基努李維這種男人 正扼殺一個產業？

2019-08-03 18:17

想吃麥當勞...10歲女童偷開媽媽的車 結局悲慘還沒吃到

2019-08-02 21:41

兩敗俱傷！美中彼此出口跌逾一成 美最大貿易夥伴換人

2019-08-03 09:08

太熱了！格陵蘭一天融掉110億噸冰川

2019-08-02 23:19

氣pupu！川普演說遭打斷 疑以不雅動作反嗆抗議者

2019-08-03 11:27

自己丟的自己撿！ 男子被罰爬下山谷撿冰箱

2019-08-03 14:40

美中貿易戰升級？川普威脅 可大幅提升關稅稅率

2019-08-03 06:02

大陸嗆美 要打就奉陪到底

2019-08-03 00:18

夏威夷聖山又要蓋這東西 水行俠跟巨石強森都坐不住了

2019-08-03 09:00

進出口雙降！美最大貿易夥伴國位置 陸遭墨西哥取代

2019-08-02 22:23

川普極限施壓 美中終局之戰難料

2019-08-03 00:13

買不到瓶裝水了！前往舊金山機場旅客請自備水瓶

2019-08-03 13:07

中程飛彈條約瓦解 全球軍備賽再起

2019-08-03 00:14

紐時：貿易戰反送中難解 北京煽動反美情緒

2019-08-03 08:05

川普推文又開砲 美再對陸貨加徵關稅

2019-08-03 01:29

北韓8天3試射 南韓驚覺不對

2019-08-03 00:07

比馬克宏大兩輪 法第一夫人做3小時整形手術

2019-08-03 12:41

突破日韓貿易僵局 只剩這一招

2019-08-02 22:23

影／清除海洋塑膠微粒有解！愛爾蘭青年發明獲大獎

2019-08-03 13:12

美股創去年12月來最重跌幅 投資人因貿易戰不敢抱股度周末

2019-08-03 17:53

美銀美林：美國新關稅恐促使中國購買伊朗石油

2019-08-03 11:17

影／去海邊玩水後不洗泳裝？看完本片你可能改觀

2019-08-03 16:30

蓄勢待發！俄數千人預計再上街示威 不畏武力鎮壓

2019-08-03 10:53

萊茵河乾旱恐再次影響船運 衝擊德國工業

2019-08-03 13:42

嗆川普「言而無信」中國放話：要打就打 奉陪到底

2019-08-03 14:23

正宮入門僅3個月...超渣泰皇破87年一夫一妻制「納小三護士當貴妃」

2019-08-03 21:03

貿易戰又升溫 川普突再對陸加稅 陸回擊：採必要反制

2019-08-03 00:37

日韓貿易戰互毆 全球供應鏈受傷

2019-08-03 00:29

新一輪關稅清單 重傷美消費、電子產品業

2019-08-03 00:16

中國駐聯合國大使：北京準備好在貿易上與美國對抗

2019-08-03 04:09

陸政策彈藥豐沛 回擊貿易戰空間大

2019-08-03 00:00

日韓也開戰！各被踢出白名單 還衝擊軍事合作

2019-08-03 00:07

影／挪威夏季「日不落」 午夜登山竟見夕陽雲海

2019-08-03 15:44

為何冷對習近平厚待金正恩？ 川普打的是這個算盤

2019-08-03 14:21

馬斯克宣布 月底訪中將成立挖隧道公司Boring

2019-08-03 17:16

雷克里夫爭議多 川普撤回情報總監提名

2019-08-03 08:00

川普加碼威脅：中國9月前沒作為 等著再加稅

2019-08-03 14:27

聯合國警告：新一波恐攻 年底前爆發

2019-08-03 21:03

海嘯動盪 美青年淪「租屋世代」

2019-08-03 00:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top