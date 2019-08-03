聯合國警告：新一波恐攻 年底前爆發

2019-08-03 21:03 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



聯合國警告，國際社會暫時沒有重大恐怖攻擊的日子恐怕很快結束，新一波恐攻很可能在今年底前發生。

聯合國安理會專家發布報告指出，在前往激進組織「伊斯蘭國」（IS）哈里發國作戰的外國人中，可能有三萬人還活著，「不久之後，他們的動向將是國際社會擔憂的焦點，有些人可能會加入凱達等恐怖組織，有些人則可能成為恐怖組織的領袖」。

哈里發國是由最高宗教與政治領袖「哈里發」統治的國家，以伊斯蘭教法為政府基礎，2014年，IS宣布在敘利亞和伊拉克部分領土上建立哈里發國。今年三月，美國支持的敘利亞民兵組織宣布消滅哈里發國。

這份報告以聯合國成員國情報機構提供的資訊為基礎，所以，報告內容顯示出全球情報機關共同的想法。

報告指出，雖然IS的哈里發國覆亡，但成員國認為，導致IS崛起的許多因素仍然存在，意味著IS、凱達等恐怖組織的威脅不太可能再減弱，雖然最近兩三年歐洲沒有發生重大恐攻，但歐洲的恐攻威脅「依然嚴重」。

報告指出，監獄內犯罪分子激進化仍是歐洲令人嚴重關切的問題，在歐洲，監獄提供了場所，使激進的意識形態得以影響那些深受「貧困、邊緣化、挫折感、低自尊和暴力」困擾的囚犯。另一個嚴重的問題是，第一批從哈里發國回國且入獄的人之中，有些人料將在明年獲釋。

專家寫道：「大多數返國者對哈里發國感到失望，但其中不少人仍持極端主義觀點。事實證明，監獄施行的『去除極端思想』輔導專案並未完全奏效，即將刑滿獲釋人員帶來的風險依然令人高度關切。那些戰鬥經驗最豐富、刑期較長的作戰人員距離釋放還有一段時間，他們仍然危險，繼續在刑事司法系統內外構成挑戰。」

報告估計，約有六千名歐洲國家公民到伊拉克和敘利亞，加入IS等極端組織，其中三分之一遭殺害，另外三分之一仍在中東地區遭拘禁，或轉往其他國家，最後三分之一可能已回到歐洲。