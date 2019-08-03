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萊茵河乾旱恐再次影響船運 衝擊德國工業

2019-08-03 13:42聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

氣候變遷和熱浪橫掃歐洲，恐導致歐洲重要水道萊茵河再度無法通行，影響德國經濟。

德國之聲報導，2018年的熱浪造成萊茵河有史以來首次停航，導致德國2018年GDP下降0.2個百分點。

今年，萊茵河停航恐怕重演。

7月的高溫讓法蘭克福附近的考布（ Kaub）隘口水位降至150公分左右，僅一個月前水位一半。噸位較重輪船的行駛已受限，若水位降至50公分以下，所有船運恐再度停止。

萊茵河總長1233公里，穿越瑞士、德國、荷蘭等國家的工業區，最後在鹿特丹（Rotterdam）港口流入北海，是影響歐洲商業活動的重要河流。

放眼萊茵河就知道德國經濟狀況。商業船隻多、船運滿載，就表示德國經濟狀況不錯。

萊茵河是運送原料及貨物的重要路線，包括鋼鐵、化學物品、肥料。它流經的杜伊斯堡魯爾特（Duisburg-Ruhrort）是全球最大的內陸港口，也是德國魯爾工業區對世界的窗口，德國知名重工業公司蒂森克虜伯（ThyssenKrupp）就坐落於此。

蒂森克虜伯一天可從鹿特丹運送約六萬噸煤炭、鐵礦到杜伊斯堡。去年夏天萊茵河長達132天的低水位，讓蒂森克虜伯比往年少製造了20萬噸鋼鐵。

不只大企業，消費者也感受到2018年乾旱帶來的影響。汽油短缺造成價格飆升，德國政府因而動用緊急庫存燃料。

除此之外，萊茵河水位下降導致水量不夠，促成水溫升溫快。河岸化學大廠巴斯夫（BASF）及拜耳（Bayer）需要大量冷水讓廠房保持在適當溫度，水溫升溫對廠房很不利。

巴斯夫表示，正在加強冷卻系統，也安裝備用系統防止生產停滯。蒂森克虜伯則想升級氣象預警機制，並確保儲存足夠的原物料。

政府方面，為了避免去年乾旱狀況重演，德國交通運輸部部長蘇爾（ Andreas Scheuer）7月公布應對方針，包括提早警告水位降低，讓企業可以做其他運輸準備；政府也將設法加強對話，提升民眾對於河流上游新水壩建造計畫的接受度。

河流專家表示，萊茵河上游區域去年11月至6月降雨量遠低於正常水準。另外，德國氣象單位預測出現連續第三個乾旱夏季。

乾旱恐再度影響萊茵河航運，衝擊德國工業。歐新社
乾旱恐再度影響萊茵河航運，衝擊德國工業。歐新社
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