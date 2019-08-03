蓄勢待發！俄數千人預計再上街示威 不畏武力鎮壓

2019-08-03 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



預計數千名俄羅斯反對派抗議群眾3日將再次走上街頭，要求政府舉行公正和自由的選舉，儘管警方正全面鎮壓並禁止這項遊行活動。

在一周前的抗議活動中，警方粗暴逮捕1000多人，堪稱俄國近年來最嚴重的鎮壓行動之一，引發國際社會的廣泛譴責。

莫斯科法院2日表示，有88人因參加上周末的遊行活動而被拘留，另有332人被罰款，警方已草擬1000多份控罪書。許多反對克里姆林宮的反對派領導人，包括納瓦爾尼（Alexei Navalny），皆已被捕入獄。

在上一次抗議行動後，政府展開新一輪的拘留和住家搜索，並針對大規模動亂的罪行啟動刑事訴訟程序，該罪行最高可判處15年徒刑。

莫斯科市9月初將舉行市議會選舉，但納瓦爾尼支持的參選人被莫斯科選委會認定未收集到足夠有效的連署書，以致大約30名反對派參選人無法參加選舉，因而引起民眾強烈抗議。反對派稱，這一切都是謊言。

無法參加選舉的候選人之一索伯爾（Lyubov Sobol）說，示威活動將持續到政府讓步為止。

正在絕食的索伯爾表示，政府忽略民眾的所有訴求，所以應該以更激烈方式抗爭。

俄羅斯總統普亭和克里姆林宮皆未對這場僵局發表評論，但莫斯科檢察官2日警告，3日的示威活動未獲核准，號召者可能會被追究責任。