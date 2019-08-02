我要出國玩！沙國女性出國不再需要男監護人許可

2019-08-02 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



沙烏地阿拉伯女性現在不需要男性監護人同意，即可自由申辦護照及出國旅行。

沙國王室2日頒布諭令，年滿21歲女性不需再經男監護人許可才能申請護照。所有成年人現在都可以獨立申請護照及旅行，男女平等。

在此之前，沙國女性出國、申請護照都需要父親、丈夫或其他男性親戚等男監護人許可。

另一方面，沙國王室也給予女性辦理子女出生登記、結婚證明、離婚證明的權利。沙國同時擴大保障女性工作機會，規定所有民眾都有權利不受到任何職場歧視，包括性別、年齡、殘障方面。

沙國王儲穆罕默德試圖賦予女性權力，實現國家現代化。他在去年6月解除禁令，允許沙國女性開車。他也開放女性和男性一起進足球場看比賽、擴大可從事的工作類別。

他2016年推出一項計畫，促使沙國經濟在2030年前轉型，並希望女性投入職場比例從22%提升到30%。

國際人權組織一直指控，沙國女性在該國仍被視為二等公民。許多女性因沙國性別壓迫，逃到別的國家尋求庇護。

今年1月，18歲沙國少女葵農（Rahaf Mohammed al-Qunun）指稱遭家人虐待而逃離沙國。

葵農表示，家人不讓她受教育，對她精神、身體虐待，並強迫她接受安排婚姻，甚至因葵農不信伊斯蘭，說要殺死她。

她趁與家人在科威特旅行時逃走。原本想逃到澳洲，但在曼谷轉機時被沙國大使阻攔，她因此躲進曼谷一間飯店並推文求救。