親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

蔡詩萍：不是柯P強 而是蔡英文、韓國瑜有多少盲點

「我新人不會做」？基層警察的訓練有什麼問題？

遭日本踢出白名單 文在寅下午將對南韓國民發表談話

2019-08-02 10:39聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本政府上午內閣會議通過修改政令，將南韓從受信任出口目的地「白名單」國家中剔除。這是繼上月初日本加強對韓半導體材料出口管制後，再一波收緊對韓出口。

青瓦台宣布，文在寅下午將召開臨時內閣會議，並向南韓國民發表談話，說明政府立場。

青瓦台發言人高明廷上午舉行記者會，對安倍政府的決定感到深深遺憾，「南韓政府今後將以堅定的態度應對日本的不當措置」。

圖為日本首相安倍晉三（左）與南韓總統文在寅（右）。美聯社
圖為日本首相安倍晉三（左）與南韓總統文在寅（右）。美聯社
分享

南韓內閣青瓦台
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

貿易摩擦升級! 日本將南韓移出貿易白名單

2019-08-02 09:47

日本政府今早執行2死刑 令和時代首起

2019-08-02 09:04

日本政府決定把南韓剔除出白名單國家

2019-08-02 09:35

北韓試射短程飛彈 川普：我不擔心

2019-08-02 04:56

智利外海規模6.8地震 暫未傳災情

2019-08-02 04:54

北韓淩晨再度向東部海域發射不明飛行物

2019-08-02 04:15

破天荒！以色列准715戶巴人 住進約旦河西岸

2019-08-01 23:36

日本重度身障議員 入國會「大考驗」

2019-08-01 23:34

外長對談沒用 日韓對立擴及安保

2019-08-01 23:26

就是要脫歐 英國不惜斥巨資

2019-08-01 22:48

葉門亞丁動盪 叛軍恐攻至少造成51死56傷

2019-08-01 22:47

南韓情報機構示警 北韓8月可能再試射飛彈

2019-08-01 21:32

巴黎聖母院重建 環境含鉛問題浮現

2019-08-01 19:41

中國樂見 美與北韓重啟工作層級接觸

2019-08-01 19:21

伊波拉爆發滿一年前夕 民主剛果疫情急速升溫

2019-08-01 18:30

曝賓拉登二世死訊 蓋達保密打水漂

2019-08-01 17:03

英國聖公會大主教 首訪印度慰信徒

2019-08-01 17:02

影／不滿非洲國家挺中棄台 雷根怒罵「猴子」錄音曝光

2019-08-01 16:19

與歐盟達成協議 義大利允難民登陸

2019-08-01 16:17

致電蒲亭 川普說美願助對抗西伯利亞野火

2019-08-01 16:03

美懸賞100萬美元 賓拉登之子傳已死亡

2019-08-01 14:08

伊朗外長遭制裁：感謝美國抬舉

2019-08-01 13:58

英首相強生軟化？「硬脫歐」爭取2年過渡

2019-08-01 13:53

北韓試射飛彈 美國安顧問：金正恩並未違反承諾

2019-08-01 12:46

蓋達接班人斃命？美國：賓拉登之子已死

2019-08-01 12:00

北韓軍人越界進入南韓 證實為投誠

2019-08-01 11:36

遭美國制裁 伊朗外長札里夫：感謝美國視我為威脅

2019-08-01 11:27

日國會選出參院新任正副議長 德仁即位後首度致詞

2019-08-01 11:27

相隔近四個月 日本重啟F-35A飛行訓練

2019-08-01 11:22

關鍵補選料吞敗 英相強生實質優勢將僅剩1席

2019-08-01 10:40

不理會北韓警告 美官員：與南韓軍演照計畫舉行

2019-08-01 10:10

北韓男子投誠？穿越邊界後遭南韓覊押調查

2019-08-01 07:54
看更多

熱門文章

又來了！川普：9月1日起對3,000億美元陸貨加徵10%關稅

2019-08-02 01:46

川普宣布對陸貨加徵關稅 道瓊下跌280點、油價大跌逾7%

2019-08-02 02:35

球星誤按直播鍵 與疑似前隊友老婆的辣妹做愛全都錄

2019-08-01 16:14

飛機行李櫃驚見「空姐」西南航空回應了

2019-08-01 12:36

川普對陸祭新關稅：10%為短期 可能視貿易進程增減

2019-08-02 06:04

朋友攔她攔不住 劍橋女大生強開機艙門跳機墜地

2019-08-01 11:14

明年畢業 劍橋女大生搭機10分鐘後往外跳身亡

2019-08-01 22:06

川普宣布：9月1日起 對其餘3000億陸製商品加徵10%關稅

2019-08-02 01:50

Fed降息不出所料 為什麼道瓊還嚇跌333點？

2019-08-01 15:51

哪所大學是超級富豪製造機？台大在亞太排第八

2019-08-01 17:46

美再對中商品加徵關稅 川普亮大刀促加快協商

2019-08-02 03:38

川普否決財長提議 不先通知北京直接宣布另一輪關稅

2019-08-02 07:44

日本政府決定把南韓剔除出白名單國家

2019-08-02 09:35

與中國貿易談判不順 美國催這國趕緊配合

2019-08-01 21:28

影／亞洲鯉魚入侵！美派小船電擊 顯示驚人數量

2019-08-01 12:27

影／醉男被蛇咬不甘心 反咬將蛇分屍結果下場更慘

2019-08-01 11:29

新發現31光年外超級地球 可能適於孕育生命

2019-08-01 23:41

英鎊貶至30個月低點 受美元走強和脫歐疑慮影響

2019-08-01 18:33

韓日貿易戰一觸即發 文在寅急開會因應限貿措施

2019-08-01 20:13

貿易戰歹戲拖棚 美中對彼此的投資幾乎腰斬

2019-08-01 23:10

間接證實中美談判不順利 王毅：多複雜矛盾仍應溝通

2019-08-01 10:59

百年巨大「情趣用品」要價近兩萬 女老闆募資要捐博物館

2019-08-01 15:31

男童長526顆牙齒！ 為一般人的16倍

2019-08-01 15:15

川普想要的 鮑爾給不了

2019-08-02 03:10

美股驚跌 道瓊盤跌逾280點 川普對中國加徵新關稅

2019-08-02 06:41

聯準會降息 美十年債殖利率回測2%大關

2019-08-01 11:09

日韓談判失敗收場 韓晶片業走進死胡同

2019-08-02 03:10

川普對美中貿易戰無限升級 揚言新關稅稅率可能超過25%

2019-08-02 08:21

逢高出脫？貝佐斯賣出18億美元亞馬遜股票

2019-08-01 18:08

Fed降息點到即止 意味美股可能已觸頂了

2019-08-01 17:07

手機保護貼碎掉繼續用 男手指感染爆膿

2019-08-01 17:12

影／不滿非洲國家挺中棄台 雷根怒罵「猴子」錄音曝光

2019-08-01 16:19

上線2天就遭駭！日本行動支付「7pay」9月底收攤

2019-08-01 22:26

環境變了！Fed現在降利率對經濟沒多大助益

2019-08-01 22:31

停錯地方了吧！飛機降落馬路嚇傻路人

2019-08-02 09:01

俄國24歲IG美女網紅被割喉殘殺 裸屍藏家中行李箱

2019-08-01 13:33

國中師生戀LINE傳愛曝光 男教師丟飯碗

2019-08-01 13:12

小藥丸攸關大選戰 川普為選票不惜得罪共和黨和藥商

2019-08-01 17:14

Verizon執行長：到2020年前 美國一半國土將有5G覆蓋

2019-08-01 22:17

傳白宮為護貿易談判 軟化批中處理香港示威

2019-08-01 18:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top