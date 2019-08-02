貿易摩擦升級! 日本將南韓移出貿易白名單

2019-08-02 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



韓聯社報導，日本政府2日舉行內閣會議，確定將南韓從貿易白名單除名。

日本修改後的出口貿易管理令經日本經濟產業大臣世耕弘成、首相安倍晉三聯名簽字、頒布等程序，21天後生效。

根據日本經濟產業省貿易管理部提供資料，列入白名單的27個國家，其技術敏感度較低的產品，可以獲得「一般概括許可」，在三年效期內，出口時不必申報每一筆交易。