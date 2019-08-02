日本政府今早執行2死刑 令和時代首起

相關新聞
北韓淩晨再度向東部海域發射不明飛行物2019-08-02 04:15
北韓試射短程飛彈 川普：我不擔心2019-08-02 04:56
智利外海規模6.8地震 暫未傳災情2019-08-02 04:54
破天荒！以色列准715戶巴人 住進約旦河西岸2019-08-01 23:36
日本重度身障議員 入國會「大考驗」2019-08-01 23:34
外長對談沒用 日韓對立擴及安保2019-08-01 23:26
就是要脫歐 英國不惜斥巨資2019-08-01 22:48
葉門亞丁動盪 叛軍恐攻至少造成51死56傷2019-08-01 22:47
南韓情報機構示警 北韓8月可能再試射飛彈2019-08-01 21:32
巴黎聖母院重建 環境含鉛問題浮現2019-08-01 19:41
中國樂見 美與北韓重啟工作層級接觸2019-08-01 19:21
伊波拉爆發滿一年前夕 民主剛果疫情急速升溫2019-08-01 18:30
曝賓拉登二世死訊 蓋達保密打水漂2019-08-01 17:03
英國聖公會大主教 首訪印度慰信徒2019-08-01 17:02
影／不滿非洲國家挺中棄台 雷根怒罵「猴子」錄音曝光2019-08-01 16:19
與歐盟達成協議 義大利允難民登陸2019-08-01 16:17
致電蒲亭 川普說美願助對抗西伯利亞野火2019-08-01 16:03
美懸賞100萬美元 賓拉登之子傳已死亡2019-08-01 14:08
伊朗外長遭制裁：感謝美國抬舉2019-08-01 13:58
英首相強生軟化？「硬脫歐」爭取2年過渡2019-08-01 13:53
北韓試射飛彈 美國安顧問：金正恩並未違反承諾2019-08-01 12:46
蓋達接班人斃命？美國：賓拉登之子已死2019-08-01 12:00
北韓軍人越界進入南韓 證實為投誠2019-08-01 11:36
遭美國制裁 伊朗外長札里夫：感謝美國視我為威脅2019-08-01 11:27
日國會選出參院新任正副議長 德仁即位後首度致詞2019-08-01 11:27
相隔近四個月 日本重啟F-35A飛行訓練2019-08-01 11:22
關鍵補選料吞敗 英相強生實質優勢將僅剩1席2019-08-01 10:40
不理會北韓警告 美官員：與南韓軍演照計畫舉行2019-08-01 10:10
北韓男子投誠？穿越邊界後遭南韓覊押調查2019-08-01 07:54
熱門文章
又來了！川普：9月1日起對3,000億美元陸貨加徵10%關稅2019-08-02 01:46
川普宣布對陸貨加徵關稅 道瓊下跌280點、油價大跌逾7%2019-08-02 02:35
球星誤按直播鍵 與疑似前隊友老婆的辣妹做愛全都錄2019-08-01 16:14
飛機行李櫃驚見「空姐」西南航空回應了2019-08-01 12:36
朋友攔她攔不住 劍橋女大生強開機艙門跳機墜地2019-08-01 11:14
川普對陸祭新關稅：10%為短期 可能視貿易進程增減2019-08-02 06:04
明年畢業 劍橋女大生搭機10分鐘後往外跳身亡2019-08-01 22:06
Fed降息不出所料 為什麼道瓊還嚇跌333點？2019-08-01 15:51
哪所大學是超級富豪製造機？台大在亞太排第八2019-08-01 17:46
川普宣布：9月1日起 對其餘3000億陸製商品加徵10%關稅2019-08-02 01:50
美再對中商品加徵關稅 川普亮大刀促加快協商2019-08-02 03:38
影／亞洲鯉魚入侵！美派小船電擊 顯示驚人數量2019-08-01 12:27
影／醉男被蛇咬不甘心 反咬將蛇分屍結果下場更慘2019-08-01 11:29
與中國貿易談判不順 美國催這國趕緊配合2019-08-01 21:28
韓日貿易戰一觸即發 文在寅急開會因應限貿措施2019-08-01 20:13
間接證實中美談判不順利 王毅：多複雜矛盾仍應溝通2019-08-01 10:59
百年巨大「情趣用品」要價近兩萬 女老闆募資要捐博物館2019-08-01 15:31
新發現31光年外超級地球 可能適於孕育生命2019-08-01 23:41
川普否決財長提議 不先通知北京直接宣布另一輪關稅2019-08-02 07:44
英鎊貶至30個月低點 受美元走強和脫歐疑慮影響2019-08-01 18:33
貿易戰歹戲拖棚 美中對彼此的投資幾乎腰斬2019-08-01 23:10
男童長526顆牙齒！ 為一般人的16倍2019-08-01 15:15
聯準會降息 美十年債殖利率回測2%大關2019-08-01 11:09
美股驚跌 道瓊盤跌逾280點 川普對中國加徵新關稅2019-08-02 06:41
川普想要的 鮑爾給不了2019-08-02 03:10
逢高出脫？貝佐斯賣出18億美元亞馬遜股票2019-08-01 18:08
影／不滿非洲國家挺中棄台 雷根怒罵「猴子」錄音曝光2019-08-01 16:19
Fed降息點到即止 意味美股可能已觸頂了2019-08-01 17:07
手機保護貼碎掉繼續用 男手指感染爆膿2019-08-01 17:12
被家長學生直批評營養午餐「沒味道」 南韓營養師不堪壓力尋短2019-08-01 10:10
上線2天就遭駭！日本行動支付「7pay」9月底收攤2019-08-01 22:26
俄國24歲IG美女網紅被割喉殘殺 裸屍藏家中行李箱2019-08-01 13:33
國中師生戀LINE傳愛曝光 男教師丟飯碗2019-08-01 13:12
環境變了！Fed現在降利率對經濟沒多大助益2019-08-01 22:31
小藥丸攸關大選戰 川普為選票不惜得罪共和黨和藥商2019-08-01 17:14
傳白宮為護貿易談判 軟化批中處理香港示威2019-08-01 18:41
喊3次離婚就能休妻！這國超爭議陋習 終於喊卡2019-08-01 11:00
Verizon執行長：到2020年前 美國一半國土將有5G覆蓋2019-08-01 22:17
墨比爾斯：若川普連任失利 美股漲勢恐告終2019-08-01 18:07
關鍵補選料吞敗 英相強生實質優勢將僅剩1席2019-08-01 10:40
留言