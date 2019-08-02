日本政府今早執行2死刑 令和時代首起

2019-08-02 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本政府今天上午執行兩名死刑犯死刑，這是進入令和年代首次執行死刑，日本首相安倍晉三執政期間第16度執行死刑，行刑人數達38人。

今天遭執行死刑的死囚為64歲的庄子幸一等，2001年在神奈川縣大和市連續殺害2名家庭主婦搶奪現金，被依強盗殺人罪判處死刑定讞。法務大臣山下貴司稍後將在法務省舉行記者會說明。