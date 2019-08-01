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影／不滿非洲國家挺中棄台 雷根怒罵「猴子」錄音曝光

2019-08-01 16:19聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

新曝光的美國前總統尼克森（Richard Nixon）談話錄音顯示，1971年中華民國被迫退出聯合國後，當時的加州州長雷根（Ronald Reagan）曾致電尼克森，痛罵非洲國家支持中華人民共和國入聯，還稱他們是「猴子」，用語明顯歧視。

《大西洋》雜誌（The Atlantic）爆料，2000年，時任尼克森總統圖書館（Richard Nixon Presidential Library）館長的那夫塔利（Tim Naftali）發現這段談話，但當時國家檔案館為保護雷根的隱私，扣留了敏感的片段，直到日前那夫塔利才在《大西洋》雜誌上公開，顯示雷根對非洲國家不顧美國要求，在表決時支持北京深感憤怒。

《大西洋》報導指出，1971年10月聯合國大會投票通過中華人民共和國取代中華民國席位，坦尚尼亞駐聯合國代表團開始在大會上跳舞。

雷根一向強力支持台灣，他得知此事後很生氣，當天就打電話給尼克森，但由於尼克森已就寢，隔天上午再次致電，也就是此錄音檔的內容。

他告訴尼克森：「告訴你，昨晚我在電視上看到那件事。看到那些來自非洲國家的猴子，該死的，他們穿上鞋子都還不太自在。」

結果尼克森與雷根講完電話後，去電當時的國務卿羅傑斯(William Rogers)，也照著雷根的說法表達對聯合國大會投票結果的挫敗感，大罵非洲代表是「食人族」。

錄音公開後，雷根總統基金會（Ronald Reagan presidential foundation）發表聲明指出：「如果雷根50年前這樣說，那他很不應該，他會第一個跳出來為此道歉。」

新曝光的美國前總統尼克森（右）談話錄音顯示，1971年中華民國被迫退出聯合國後，...
新曝光的美國前總統尼克森（右）談話錄音顯示，1971年中華民國被迫退出聯合國後，當時的加州州長雷根（中）曾致電尼克森，痛罵非洲國家支持中華人民共和國入聯，還稱他們是「猴子」，用語明顯歧視。The Atlantic
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雷根非洲聯合國
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