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曝賓拉登二世死訊 蓋達保密打水漂

2019-08-01 17:03台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

有望成為賓拉登二世的蓋達太子漢薩被認為死亡，對沈寂已久的蓋達組織來說，是一項打擊...
有望成為賓拉登二世的蓋達太子漢薩被認為死亡，對沈寂已久的蓋達組織來說，是一項打擊。(photo by Youtube影片截圖)
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經過多方情報交叉比對，外媒終於確認蓋達接班人已死的消息！由於蓋達組織賓拉登死後，高層幹部謹遵他的遺願，全力培養接班人漢薩，對外以札瓦希里作為領袖，並對漢薩去向十分保密，各項情報也都真真假假。外媒1日收到官員情報，認為漢薩早在2年前就死的消息可能性高，這也讓被ISIS搶走恐怖組織風頭的蓋達，再度遭到沈重打擊。

蓋達細心培養漢薩

根據《全美廣播公司》報導，美國已收到3名官員的情報，透過交叉比對《紐約時報》獲得的2名不具名官員所言，各大媒體都認為，2011年死在海豹部隊手中的賓拉登之子、也是蓋達組織的接班人漢薩應該在2年前就死去。

蓋達組織在奧薩瑪．賓拉登的領導下，一直都是恐怖組織的第一把交椅，但在賓拉登死於海豹部隊的突襲後，卻因原本接班人、大兒子薩阿德在更早時就被美軍炸死，讓蓋達組織一瞬間群龍無首，高層花了些時間才定好方針，決定遵守賓拉登遺願，轉而培養他的另一位兒子漢薩。

但不可能讓沒有知名度的漢薩趕鴨子上架，蓋達對外便讓組織戰功彪炳的老臣札瓦希里出面，並細心掩蓋漢薩的去向，只讓他偶而透過影片來喊話。然而，札瓦希里實在不是聖戰組織適合的領導人，他的個人魅力和煽動性不足，導致這段蓋達組織的低潮期中，恐怖組織最勁風頭被勢頭很兇的ISIS搶走。

蓋達組織受重擊

不過，不同於叔叔等級的札瓦希里與ISIS相互不容的態度，漢薩有著放眼未來的眼光，他勤跑中東前線，並常對ISIS領導人巴格達迪友善喊話，能看出他心目中的藍圖應該是「蓋達攜手ISIS」，若純看野心和想法，漢薩也算是值得蓋達培養與等待的接班人。

據《BBC》報導，依照過往經驗，蓋達組織在發布消息都會慢很久，在漢薩死亡的消息被美國釋出後，只等蓋達怎麼處理內部權力交接（是否繼續養接班人），待他們整理出備案後才可能確認消息。而這不代表美國的反恐勝利（蓋達組織和賓拉登勢力都還在），只能說蓋達組織相隔8年再受到一記沈重打擊。

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