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英國聖公會大主教 首訪印度慰信徒

2019-08-01 17:02台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

韋爾比將前往南亞與當地教會領袖會面。(Photo by Foreign and ...
韋爾比將前往南亞與當地教會領袖會面。(Photo by Foreign and Commonwealth Officeon Flicker under Creative Commons license)
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英國聖公會大主教韋爾比8月底將前往印度展開為期十天的訪問。這次訪問主要是聆聽教會對當地基督徒心聲以及給予鼓勵與禱告。韋爾比此行也將前往位在海德拉巴的「亨利‧馬汀學院」並對不同信仰的宗教領袖發表演說。至於這趟行程受關注的地點之一，就是札連瓦拉園。

根據蘭柏宮表示，韋爾比將是參訪當地首位大主教。札連瓦拉園在1919年發生英國士兵開槍射殺成百上千名手無寸鐵的印度人，今年正好是慘案發生一百周年。對此，蘭柏宮指出，「我們以真實清醒的心態來看待這件事，作為承認我們歷史上一些罪惡的時刻，以便以善意和相互繁榮向前邁進。」

據《基督教廣播公司》報導，韋爾比是收到印度北部與南部聯合教會邀請，將與妻子前往印度7個地方與當地教會團體會面。

據《Connected to India》報導，韋爾比指出，印度具有悠久與顯著的基督教歷史，最早可追溯至第一世紀，他也期待從印度教會學習與分享敬拜上帝。

英國聖公會表示，韋爾比此行是以牧師身分而非政治人物身分前往印度，這趟行程將緊接著在拜訪斯里蘭卡之後。他也會以實際行動，在當地與之前飽受復活節發生自殺炸彈攻擊的基督徒站在一起。

稍早英國外交及國協事務部委託特魯羅主教的報告中曾指出，基督徒在印度生活在飽受被攻擊的危機中。

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