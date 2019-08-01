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與歐盟達成協議 義大利允難民登陸

2019-08-01 16:17台灣醒報 記者王安棣╱台北報導

歷經5天在海上的等待，義大利終於讓擱置在海警艦上的難民登陸！在得到歐盟國家共同收容的承諾後，義大利31日終於讓先前海警艦在地中海救援的131位難民登陸，往後將與5個歐盟成員國共同分擔收容難民的責任，而義大利政府對難民議題的保守態度也顯現了其與歐盟在難民議題上的歧見。

歐盟協力處理

據《DW News》報導，義大利內政部長薩爾維尼31日宣佈，已經和歐盟達成協議，正式允許海警艦上的131位難民登陸。義大利海岸警衛隊上週在地中海救援了這一批難民，然而，極右派的薩爾維尼起初拒絕讓這些難民登陸，以致這艘船連續五天都停泊在西西里島的港口，一直到昨（31）日薩爾維尼才授權讓難民登陸。

擱置的難民使歐盟介入協調，法國總統馬克宏上週表示，已有14個歐盟成員國同意重新分配這批難民的計畫，其中有8國願意積極協調處理。歐洲委員會隨後發布決議，將由法國、德國、愛爾蘭、盧森堡、與葡萄牙等5國共同分擔，義大利教會也表示會收容部分難民。

有醫療需求的少部分難民已提前獲准登陸，包括一位孕婦以及16名青少年。義大里檢調單位也開始調查難民在海警艦上的處境，據了解，船上的生活環境十分險惡，所有難民在這段期間只能共用一個馬桶。

國內意見分歧

這些難民起初為了逃離利比亞，分別坐上兩艘橡皮艇航入地中海。《半島電視台》曾報導，利比亞是北非移民和難民的主要出發點之一，這些人為了躲避中東的戰亂和飢荒，紛紛經由利比亞乘船試圖前往歐洲。

這一批難民的逃亡的過程並不順利，當他們獲得義大利海警隊救援時已有百餘人罹難。這樣的情景對義大利並不陌生，聯合國難民署估計，今年已經有超過2000人試圖以乘船的方式跨海前往義大利。

根據《Euro News》報導，起初薩爾維尼的態度非常強硬，表示在歐盟承諾接收所有船上難民之前不會讓他們登陸。義大利政府一直以來都表明國內已經無法接收更多難民，薩爾維尼對馬克宏主導的協議也感到不服氣，直說義大利將繼續成為歐洲的難民收容所。

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