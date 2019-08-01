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因應陸暫停自由行 「擴大秋冬旅遊獎勵計畫」一次看懂

彭博：北京縮限自由行影響台灣總統大選 可能打錯算盤

2019-08-01 14:54經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

中國暫停陸客赴台灣個人自由行，外媒認為這是北京當局試圖運用經濟力量影響明年台灣總...
中國暫停陸客赴台灣個人自由行，外媒認為這是北京當局試圖運用經濟力量影響明年台灣總統大選。 本報資料照
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彭博資訊專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）認為，台灣明年1月舉行總統大選前夕，中國祭出試圖令台灣屈服的最新手段，暫停陸客赴台灣自由行；但北京當局過去的恫嚇手法並不成功，此次的策略時機也不理想，不太可能生效，反倒可能讓北京的對手更強大。

中國文化和旅遊部公告，「鑒於當前兩岸關係」，自8月1日起暫停申請及核發赴台灣的個人自由行通行證，47個開放來台自由行的省市都將停發，有意赴台灣旅遊者只能辦理團體簽證。前總統馬英九政府時期與中國較友善，中國在2011年起實施陸客自由行計畫。

高燦鳴指出，中國顯然有意運用經濟力量影響明年台灣總統大選。但北京此次的動作，對台灣經濟的傷害可能有限，這一點現任總統蔡英文可能得感謝北京。2018年蔡英文當選總統後，北京採取報復手段，縮限赴台旅遊人數；2015年至2018年，大陸赴台遊客下滑36%。然而，這段期間從其他地區前往台灣旅遊的觀光客人數卻大增，抵銷中國大陸政策的影響，赴台觀光總人數反而成長6%。

面對中國的限制措施，蔡政府的應對方法是放寬或免除其他許多國家赴台的簽證要求，包括多數東南亞國家。因此，越南、菲律賓、泰國赴台旅遊人數，過去三年來都增加逾一倍。更重要的是，來自日本、南韓等較富裕東北亞國家的觀光客人數也都成長；據2017年資料，日韓兩國的觀光客是消費主力，日本遊客的消費支出平均比陸客多16%，南韓約多6%。

遊客的消費種類也很關鍵，日韓觀光客花費較多在台灣的服務業，包括飯店、餐廳和交通。相較之下，陸客的消費偏重購物，達日本遊客的兩倍，且多數是珠寶、化妝品或香水等奢華品。這類支出對台灣的助益不大，因為這些產品大多是歐洲品牌，並非台灣在地生產，帶來的稅收極少。日本遊客的購物支出中，50%用於購買台灣當地特產，但陸客的消費支出只有26%是購買這些產品。

政治衝擊方面，中國過去即已試圖在大選前恫嚇台灣選民，但通常成效不彰：過去五次總統大選，民進黨贏得三次勝利。

香港反送中的抗議升溫，引發台灣許多民眾同情之際，台灣總統蔡英文也已發聲表達對香港抗議者的支持。中國選在此時再度試圖左右台灣選民，高燦鳴認為，無論中國此次縮限個人自由行的目標是什麼，看來似乎是打錯了算盤。

中國大幅縮限陸客赴台人數，但2015年至2018年赴台觀光總人數卻成長6%。 彭...
中國大幅縮限陸客赴台人數，但2015年至2018年赴台觀光總人數卻成長6%。 彭博資訊
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