英首相強生軟化？「硬脫歐」爭取2年過渡

2019-08-01 13:53 世界日報 編譯中心╱綜合31日電



硬脫歐軟化？強生擬爭取2年過渡期。 法新社 分享 facebook

英國首相強生硬脫歐態度似有軟化。日前他視察威爾斯時，稱「為了在脫歐後兩年脫離歐洲關稅同盟和單一市場」，為無協議硬脫歐所作的準備有必要部分改變，這暗示10月31日脫歐後，可能有2年過渡期留在歐盟關稅區和單一市場。

綜合媒體報導，有英國政府人士承認，強生考慮跟歐盟更改脫歐協議後設立過渡期的可能，但與前首相梅伊的脫歐協議非常不同，可能會更偏向加拿大模式，需要新的關稅制度。

強生7月30日抵達脫歐關鍵地北愛爾蘭，欲斡旋北愛兩年半來的「無政府」狀態，並解決脫歐卡關的北愛邊界問題，不過卻碰壁。

北愛原由親英的民主統一黨（DUP）和反英的新芬黨組聯合內閣執政，但民主統一黨籍首席大臣阿琳福斯特(Arlene Foster)管理的綠能計畫出現嚴重虧損，新芬黨要求她下台並接受調查遭拒，憤而退出聯合內閣。

迄今人口180萬人的北愛已超過兩年半處於無政府狀態，打破比利時紀錄，但因為不是獨立國家而無法列入金氏世界紀錄。隨著政治僵局無解，親英和反英勢力隔閡更深。

強生接連兩天走訪反脫歐的蘇格蘭和北愛，31日上午和北愛5個主要政黨領袖舉行會議，希望調解政治僵局，促成內閣重組。他說：「今晨我的首項要務是，盡我所能幫助北愛政府恢復運作，因為我認為這和北愛民眾的利益息息相關。」

不過，北愛政客似乎不領情。新芬黨黨魁麥唐納說：「他告訴我們他會絕對政黨中立，我們則告訴他，沒人會相信。」她批評強生是民主統一黨的跑腿小弟。

強生領導的保守黨和民主統一黨共組聯合政府，北愛政界批評強生無法有任何建設性作為，因為只要民主統一黨的10席退出政府，保守黨會立刻失去執政權。

各路抗議民眾齊聚北愛議會前「歡迎」這位才上任一周的英國新首相，包括邊界居民、瀕臨失業的造船廠鋼鐵工人及反脫歐人士。