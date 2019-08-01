關鍵補選料吞敗 英相強生實質優勢將僅剩1席

2019-08-01 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



英國威爾斯鄉村選區1日補選國會議員，首相強生在國會掌握的實質優勢可能減到僅剩一席。路透 分享 facebook 揚言不惜硬脫歐的英國首相強生面臨上台後的首次選舉考驗：一個威爾斯鄉村選區1日補選國會下院議員，外界預料親歐盟的自由民主黨能搶下席次，使強生在國會掌握的實質優勢縮減到僅剩一席。

賭盤看好自民黨候選人贏得布雷肯和拉德諾郡選區。這樣的結果恐使強生很難過過施政立法，因為只要有任何保守黨議員跑票，就會影響政府的多數優勢。

布雷肯和拉德諾郡是個羊隻數量比居民人數多好幾倍的地方，農民普遍擔心萬一未達協議即脫歐，歐盟將對威爾斯出口的羊課徵高關稅。當地補選國會議員，是因為保守黨議員戴維斯（Chris Davies）假報支出遭罷免，但保守黨仍選擇他代表黨參選。

保守黨政府本就仰賴北愛小黨才勉強維持多數，幾席議員跑票就會輸掉關鍵投票，前首相梅伊對此可能感觸最深，她的脫歐提案三度被國會否決，最後黯然下台。

強森表示要重新協商脫歐協議，但不管談不談的成，英國絕對會在10月底脫歐，此事恐將讓他和誓言阻擋無協議脫歐的國會起衝突。

布雷肯和拉德諾郡自1997年起一直是自民黨鐵票區，直至2015年才被戴維斯搶下席次。2017年英國提前選舉，戴維斯以過半數的逾8000票獲勝。

2016年脫歐公投，布雷肯和拉德諾郡支持脫歐，但這些脫歐選票現在可能分裂投給保守黨和脫歐黨，後者5月剛贏得英國的歐洲議會選舉，借勢崛起的主因是選民對未能順利脫歐感到不耐。

為了凝聚留歐選民以提高自民黨勝出機會，包括綠黨和威爾斯國民黨在內的親歐盟黨派都沒有提名候選人。

補選有六人參選，結果預計當地2日凌晨揭曉。