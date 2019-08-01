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北韓男子投誠？穿越邊界後遭南韓覊押調查

2019-08-01 07:54聯合報 記者季晶晶╱即時報導

一名身分不明的北韓男子31日深夜穿越兩韓邊界，已遭南韓留置調查。法新社
一名身分不明的北韓男子31日深夜穿越兩韓邊界，已遭南韓留置調查。法新社
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韓聯社報導，南韓聯合參謀本部今天（1日）表示，一名身分不明的北韓男子被發現穿越兩韓邊界，已遭南韓留置調查。

這名男子周三（31日）晚間約23時38分被看到穿越南北韓非軍事區內的軍事分界線後，繼續向南移動。

他的身分和是否為了投誠而越界等細節還不明朗。

根據聯合參謀本部發表的簡短聲明，「目前正進行調查以釐清細節，包括他是否要向南韓投誠，以及他穿越邊界的路線」。邊界區域的北韓軍方並沒有任何不尋常的舉動。

【中央社／首爾1日綜合外電報導】

韓聯社引述南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）的話報導，一名北韓男子越過分隔兩韓的非軍事區（DMZ），動機不明，今天凌晨已遭首爾當局拘留。

這名男子的身分目前尚未曝光。

南韓合同參謀本部發布聲明說，昨晚11時38分，南韓在非軍事區內的軍事分界線（MDL）以南的臨津江發現有人朝南移動，11時56分確認為一名北韓男性後，隨即將他拘留以深入調查。

聲明說，南韓當居將調查這名男子是如何跨過邊境，也要查明他是否希望投誠。

參謀本部還說，駐守邊界地區的北韓軍方並未出現任何不尋常的動作。

每年有數以百計北韓人叛逃至南韓，但未經許可越過DMZ實屬罕見。

根據官方數據，兩韓因戰爭分離超過65年以來，已有3萬多人逃離北韓，投誠南韓，其中有許多人是因長期經濟困頓而走上這條路。

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