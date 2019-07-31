內戰殃及平民 北約竟甚於塔利班

2019-07-31 14:02 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



阿富汗戰爭是難抽身的泥淖，在阿國當局派與塔利班無法達成共識的情況下，仍有零星交火導致平民死亡。聯合國31日公佈的資料顯示，戰爭中平民死在「自視為正義之師」、由美國領軍的北約一派，還多於死在被美國形塑成「邪惡一方」的塔利班手中的；雖然總體死亡人數少於去年，但出自於人道主義，仍希望盡快促成雙方和平會談。

人道考慮：和平會談

根據《CNN》報導，聯合國31日公佈的阿富汗戰爭死亡平民統計資料顯示，今年上半年度的死亡數少於去年同期，代表駁火程度已有趨緩現象，但出人意料的是，死於北約（美國領軍）轟炸的平民人數卻佔大多數（超過6成），反而從911後就被美國追殺、強調是邪惡源頭的武裝團體塔利班，導致的死亡數僅38%，誰是戰爭中波及無辜人民較嚴重、更受該地人民怨恨的一方，還很難說。

透過數據分析出北約造成更多戰火、波及的可能原因是攻擊的模式，資料顯示，阿富汗戰爭平民傷亡的三大主因分別是地面戰火、爆炸襲擊以及空襲，前兩種原因在雙方駁火時波及程度都差不多，但北約更特別常透過空襲轟炸塔利班佔領的地區，這可能是增加傷亡的原因。

阿國憂美急著抽身

《國家網》則報導，無論平民是因哪方的攻擊，以致傷亡更嚴重其實也不是重點，只要雙方停火，傷亡數就能百分百降低。而對美國來說，在國內反對消耗資源在阿富汗的聲浪加溫下，川普撤軍的意圖十分明顯，也多次盼望促成阿國政府軍和塔利班組織的直接會談，只是目前成效仍不彰。

此外，美國國務卿龐培歐30日表示，川普希望趕在2020年大選前搞定撤軍事宜，用以爭取選民的好感，龐培歐的發言雖然並非官方正式喊話，但無形中帶給阿國政府「談判最後期限」的壓力，他們擔憂，美國若想搶快、和塔利班匆忙簽訂協議而抽身，失去美國撐腰的政府軍更沒有和塔利班討價還價的資格，如此簽的協定恐更有害於阿富汗。

阿富汗長年的戰爭導致平民受戰火波及傷亡，2019年上半年的戰火波及數，反而是自視為正義之師的北約佔比高。(photo by 美國軍隊官方) 分享 facebook

【更多精采內容，詳見 】