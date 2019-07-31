解委國政變危機 百國受邀出席峰會

2019-07-31 14:03 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



委內瑞拉政變僵局可望看到曙光！由於委內瑞拉深陷總統雙胞僵局，加重該國內政經濟民生問題嚴重性，導致不少失去信心的民眾出走鄰國、造成麻煩的難民潮。為解決這項跨國難題，南美洲國家為首的利馬組織將於下週邀請百國出席峰會，商討委國危機，而被馬杜羅視為最大靠山的俄國31日已表態不出席峰會，讓這場峰會後續成效成疑。

百國峰會下週開

根據《半島電視台》報導，委內瑞拉總統雙胞案拉開的政爭僵局長達8個月，惡化委國本身就不佳的民生、經濟問題，這也導致人民對政局失去信心，紛紛逃向鄰近國家成為難民潮的一大來源。

深受這股難民影響的哥倫比亞、智利與秘魯等國早就不堪接受難民的負擔，認為委國危機已不僅是國內問題，影響層面已上升到跨國難題，決定向國際社會求救，此前在一場由南美洲國家為主的「利馬組織」所開的會議就敲定，將於8月6日在秘魯利馬舉行峰會，針對委國危機導致的各項議題，邀請百國出席、尋求意見。

大靠山俄國不出席

據《歐洲新聞網》報導，秘魯聲稱，利馬組織邀請了包含兩派身後的勢力美國以及中、俄，不同於多數國家都將派代表出席，馬杜羅的「大腿」俄國31日表態不出席，原因是峰會並未邀請馬杜羅出席。

對此，秘魯外交部長波波利西奧解釋說，不是只有馬杜羅未收到邀請，其實反對派領袖瓜伊多也沒收到邀請，這個安排是不希望峰會有2個當事人出席，這會讓議題複雜化，更怕牽扯在內的大國（美、中、俄）的態度對他國產生分化現象，這樣要解決委國危機會變更艱難。

端看峰會邀請名單去掉當事的兩人，就能得知這場會議不打算碰太政治的議題，也不希望讓各國選邊站，只談論難民危機，加上少了關鍵一派的俄國出席，峰會對促成委國後續政治會談的成效受質疑。

秘魯邀請上百國家下週商討委內瑞拉政變僵局，盼不牽涉到政治面，趕快解決難民等問題。(photo by Wikimedia) 分享 facebook

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