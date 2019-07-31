親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

因蓋陽宅入獄 出獄後竟成獨當一面的陰宅建築師

私菸案第三波大約談 目標華航

一周內第二次 北韓再試射飛彈

2019-07-31 14:11聯合晚報 東京記者蔡佩芳、編譯徐榆涵／綜合報導

北韓領導人金正恩（右）25日視導新型短程彈道飛彈試射。 歐新社
北韓領導人金正恩（右）25日視導新型短程彈道飛彈試射。 歐新社
分享

北韓於台灣時間今天凌晨4時過後不久先後從東部朝日本海發射兩枚短程彈道飛彈，韓聯社引述南韓聯合參謀本部（JCS）報導，飛彈飛行高度約30公里、飛行距離約250公里，這是北韓一周內第二次試射。

南韓聯合參謀本部指出，兩枚飛彈從北韓江原道元山市葛麻地區發射，參謀本部正在密切監控北韓動態，並保持高度警戒。

美國國務院一名發言人向韓聯社表示，美方已得知北韓發射飛彈，並將持續監控情況。南韓軍方表示，北韓今晨發射的飛彈參數與以前不同，但未詳加說明。

韓聯社報導，南韓國防部長鄭景鬥今天出席一場國防論壇演說時說，若對南韓構成挑釁和威脅，北韓政權和部隊自然將被納入「敵人」範圍。這是鄭景鬥去年9月上任以來，針對北韓發表的最強硬措辭。

日本NHK分析，北韓此舉是針對8月5日起登場的美韓聯合軍演，要給南韓強烈警告。北韓本月25日發射兩枚新型短程彈道飛彈，美國國務卿龐培歐表示，此舉是北韓談判戰術。

美國總統川普和北韓領導人6月底在板門店舉行第三次高峰會談，達成重啟非核化談判的共識，但一個月過去，尚無進展。

龐培歐29日表示，希望很快恢復談判。他8月2日預定出席在泰國曼谷舉行的東南亞國協區域論壇（ARF），會不會在該場合展開美朝談判受到關注，北韓今天舉動也很可能是針對此時間點，試圖動搖美國。

北韓彈道飛彈南韓龐培歐
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

軍隊屠殺5名國中生！蘇丹鎮壓學運「全國無限期停課」

2019-07-31 12:27

解委國政變危機 百國受邀出席峰會

2019-07-31 14:03

內戰殃及平民 北約竟甚於塔利班

2019-07-31 14:02

重視情報交流 英首相強森將禁絕華為？

2019-07-31 10:01

北韓今晨再度試射兩枚短程飛彈 飛行250公里

2019-07-31 08:17

美韓軍演下周登場 北韓今早再發射數枚飛彈

2019-07-31 07:09

駐韓軍費又要調 美國開價50億美元

2019-07-30 23:58

龐培歐出席東亞峰會外長會議 先誇習與金

2019-07-30 23:54

人頭當足球！巴西監獄幫派屠殺57死

2019-07-30 23:51

憂硬脫歐 蘇格蘭、北愛喊脫英

2019-07-30 23:50

憂英國硬脫歐 北愛爾蘭、蘇格蘭喊「脫英」

2019-07-30 22:02

濫用職權募款 聯合國機構醜聞曝光

2019-07-30 19:15

強森脫歐協議 蘇格蘭：恐帶來災難

2019-07-30 18:10

巴基斯坦軍機墜毀住宅區 增至18死12傷

2019-07-30 17:16

美要求新一期防衛費南韓分擔50億美元 引發韓媒關注

2019-07-30 16:29

烏克蘭計畫開設俄語頻道 以爭取人心

2019-07-30 14:57

貫徹減碳理念 桑伯格將乘小船赴美

2019-07-30 14:22

血腥巴西監獄擠、幫派悍 社會早已麻木

2019-07-30 14:16

幫派火併燒牢房 巴西監獄57死

2019-07-30 14:14

美媒對「日韓貿易戰」關注不高，川普會是關鍵斡旋者？白宮記者第一手觀察

2019-07-30 12:55

征服矽谷能得到什麼？《人類大歷史》作者：美中對立，不會變軍事衝突的關鍵

2019-07-30 12:50

巴西監獄大逃殺！毒梟幫派斬首火拼，至少57人慘死

2019-07-30 12:12

南韓邀金與正參加金大中逝世十週年 北韓未回應

2019-07-30 11:56

殺給人看？巴西監獄大屠殺是幫派作秀 越暴力效果越好

2019-07-30 11:56

巴西監獄血腥鬥毆釀57死 人頭當球踢

2019-07-30 11:26
看更多

熱門文章

女子參加歡樂趴遇槍擊案 傲人上圍內衣竟救了她命

2019-07-30 20:30

川普延後售台F-16戰機 美議員控：把台灣當美中貿易談判籌碼

2019-07-30 21:46

貿易談判前夕 習喊話：打好化險為夷主動戰

2019-07-31 00:07

女度假前紋眉竟慘變「憤怒鳥」 11萬海島旅遊直接泡湯

2019-07-30 21:44

他打開媽媽冰箱驚見女嬰屍 疑是自己親生姊姊

2019-07-31 10:29

憂英國硬脫歐 北愛爾蘭、蘇格蘭喊「脫英」

2019-07-30 22:02

德車站不明人士推人落軌 8歲男童遭高鐵撞死

2019-07-30 15:21

韓國棒球賽KissTime捕捉小兄妹 哥哥強吻妹妹全場尖叫

2019-07-30 19:43

男子從瀑布頂端跌落 巨響聲迎來鮮血眾人嚇傻

2019-07-30 15:41

男捐贈母親遺體給研究中心 竟用於軍方爆炸測驗

2019-07-31 13:42

獨自住房以為老公抱手臂 婦人眼睛一睜忽見青蛇纏身

2019-07-30 17:01

京都動畫縱火案 嫌犯曾投稿小說參賽但落選

2019-07-30 23:11

印尼拒收洋垃圾 廢棄物貨櫃退回法國香港

2019-07-30 17:21

影／新加坡用機器人煮湯麵 45秒做好一碗

2019-07-30 17:55

美韓軍演下周登場 北韓今早再發射數枚飛彈

2019-07-31 07:09

地獄級熱浪席捲歐洲！全球16億台冷氣 歐洲僅有6％

2019-07-30 16:03

離婚後求復合不成 狠母親手溺死雙胞胎

2019-07-30 17:21

川普警告中國 別想拖到美國大選後達成貿易協議

2019-07-30 20:06

人頭當足球！巴西監獄幫派屠殺57死

2019-07-30 23:51

蘋果財報後電話會議 5大重點一次看

2019-07-31 08:40

英女子愛美染髮 過敏臉腫三倍如「外星人」

2019-07-30 15:03

邊談判邊開砲 川普推文批中國占便宜

2019-07-31 00:09

美國運動服飾品牌UA下修北美財測 股價暴跌13%

2019-07-30 20:27

川普對中國放話 美股早盤「嚇」跌

2019-07-30 21:54

美要求新一期防衛費南韓分擔50億美元 引發韓媒關注

2019-07-30 16:29

美國股市臨Fed決策日連二日下跌 科技股中川普箭落馬

2019-07-31 06:36

強森脫歐協議 蘇格蘭：恐帶來災難

2019-07-30 18:10

蘋果本季營收預測高於分析師預期 新iPhone表樂觀

2019-07-31 06:18

觸貿易談判楣頭？川普批中國沒履諾 美股期指跌

2019-07-30 20:23

美國代表團今晚赴上海和平飯店晚宴 明正式談判

2019-07-30 15:08

遊戲機晶片需求不如預期 AMD料本季營收令市場失望

2019-07-31 07:46

美國將繼續對中、台等六國部分進口鋼品實施反傾銷關稅

2019-07-31 06:51

川普護航軍售案成功 賣武器越過國會

2019-07-30 16:12

駐韓軍費又要調 美國開價50億美元

2019-07-30 23:58

美企財報驚喜 沖淡美股焦慮

2019-07-30 23:45

洪水中的「深度報導」巴國記者只露出頭做報導

2019-07-31 11:14

貿易談判北京採拖字訣 川普：別想拖到美大選後

2019-07-30 22:47

北韓今晨再度試射兩枚短程飛彈 飛行250公里

2019-07-31 08:17

日本平均壽命創新高 女87.32歲男81.25歲

2019-07-30 16:41

南韓外長：考慮終止韓日軍情保護協定

2019-07-30 15:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top