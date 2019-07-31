一周內第二次 北韓再試射飛彈

北韓領導人金正恩（右）25日視導新型短程彈道飛彈試射。 歐新社 分享 facebook

北韓於台灣時間今天凌晨4時過後不久先後從東部朝日本海發射兩枚短程彈道飛彈，韓聯社引述南韓聯合參謀本部（JCS）報導，飛彈飛行高度約30公里、飛行距離約250公里，這是北韓一周內第二次試射。

南韓聯合參謀本部指出，兩枚飛彈從北韓江原道元山市葛麻地區發射，參謀本部正在密切監控北韓動態，並保持高度警戒。

美國國務院一名發言人向韓聯社表示，美方已得知北韓發射飛彈，並將持續監控情況。南韓軍方表示，北韓今晨發射的飛彈參數與以前不同，但未詳加說明。

韓聯社報導，南韓國防部長鄭景鬥今天出席一場國防論壇演說時說，若對南韓構成挑釁和威脅，北韓政權和部隊自然將被納入「敵人」範圍。這是鄭景鬥去年9月上任以來，針對北韓發表的最強硬措辭。

日本NHK分析，北韓此舉是針對8月5日起登場的美韓聯合軍演，要給南韓強烈警告。北韓本月25日發射兩枚新型短程彈道飛彈，美國國務卿龐培歐表示，此舉是北韓談判戰術。

美國總統川普和北韓領導人6月底在板門店舉行第三次高峰會談，達成重啟非核化談判的共識，但一個月過去，尚無進展。

龐培歐29日表示，希望很快恢復談判。他8月2日預定出席在泰國曼谷舉行的東南亞國協區域論壇（ARF），會不會在該場合展開美朝談判受到關注，北韓今天舉動也很可能是針對此時間點，試圖動搖美國。