北韓今晨再度試射兩枚短程飛彈 飛行250公里

2019-07-31 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



韓聯社引述南韓聯合參謀本部（JCS）報導，北韓今晨從東部朝日本海發射兩枚短程彈道飛彈，飛行距離均為250公里，這是北韓在一周內第二次試射武器。

南韓聯合參謀本部指出，兩枚飛彈從位於北韓咸鏡南道的虎島半島發射，參謀本部正在密切監控，以因應北韓再次發射，並保持最佳戰備狀態。

美國國務院一名發言人向韓聯社表示，美方已得知北韓發射飛彈，並將持續監控情況。