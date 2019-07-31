美韓軍演下周登場 北韓今早再發射數枚飛彈

2019-07-31 07:09 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



NHK等報導，由南韓聯合參謀本部得知，日本時間今天上午5時（台灣時間上午4時）左右，北韓從東部元山一帶發射了數枚飛行體，美國與南韓正聯手加緊收集資訊，進行分析。

防衛省上午7時已經召開緊急會議，針對飛彈的軌道、種類、飛行距離等進行分析。總理官邸也設置了對策室收集情報。

圖擷自 Nippon News Network(NNN) 分享 facebook

據防衛省表示，並未確認到北韓發射的飛行體朝日本領土或專屬經濟海域飛來，現階段並未確認到日本的安全保障產生直接影響。

NHK分析，北韓此舉是針對8月5日起登場的美韓聯合軍演，北韓為給南韓強烈警告，宣布發射新型戰術誘導兵器，並多次發射飛彈，25日才從東部元山往日本海發射2發短距離彈道飛彈。

此外美朝上個月在板門店舉行了第三次的領袖會談，達成共識將在二、三周內重啟非核化談判，但一個月過去尚無進展。美國國務卿龐培歐下月2日預定出席在泰國曼谷舉行的東協區域論壇（ARF），會不會在該場合展開美朝談判受到關注，北韓今天舉動也很可能是針對此時間點，試圖動搖美國。

【中央社／報導】

南韓合同參謀本部今天透露，北韓淩晨又在東部虎島半島一帶發射數枚類型不明發射體，南韓軍方正在關注相關情況並保持警戒。

南韓聯合新聞通訊社指出，北韓25日在虎島半島一帶發射兩枚KN-23新型短程彈道飛彈後，時隔6天再度射彈挑釁。

南韓軍方分析指出，北韓25日發射的兩枚飛彈飛行距離均為600公里，並將其定位為新型短程彈道飛彈，由於當時北韓採取「從下降階段再次升起」的pull-up方式，勢難展開攔截行動。

北韓今晨發射的飛彈是否與25日發射的類型相同，尚不清楚。