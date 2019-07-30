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憂英國硬脫歐 北愛爾蘭、蘇格蘭喊「脫英」

2019-07-30 22:02聯合報 記者李京倫╱即時報導

英國首相強生29日敦促歐盟重新談判脫歐協議，英鎊聞訊重貶，因為市場更加擔憂英國可能無協議脫歐。紐約時報報導，英國蘇格蘭與北愛爾蘭民眾普遍反對脫歐，這兩個地區開始考慮是否脫離英國。

英國工黨籍前首相布朗是蘇格蘭人，他最近撰文指出：「聯合王國成立312年，如今命在旦夕，從沒這麼危險。」

強生29日首度以首相身分訪問蘇格蘭前夕，他的政敵就警告，他可能是大不列顛暨北愛爾蘭聯合王國最後一位首相。蘇格蘭和北愛爾蘭多數選民在2016年脫歐公投中選擇留在歐盟，獨派的蘇格蘭民族黨黨魁兼首席大臣施特金，曾呼籲再次舉辦脫離英國的公投，而強生推動脫歐，惹蘇格蘭人反感，正中施特金下懷。北愛爾蘭最近也開始出現是否脫離英國、與愛爾蘭合併的討論聲浪。

英鎊29日兌美元貶值逾1%，來到1.2213美元，觸及28個月低點。

剛上任的強生希望修改前首相梅伊與歐盟達成的脫歐協議，但堅稱無論有沒有脫歐協議，都必須在10月31日的期限退出歐盟。歐盟則表示不會重新談判脫歐協議。

法新社報導，強生對記者說：「脫歐協議已死。我有信心我們會達成協議，但準備無協議（脫歐）也是對的。」

施特金與強生會面後說：「在虛張聲勢這一切背後，這是一個相當危險的政府。」她指控強生背地裡追求無協議脫歐，而這將帶來「災難性」結果。

施特金說：「不管他們怎麼否認下去，這個政府就是在追求無協議策略。」她還說，相信歐盟會改變說詞的這個「策略註定失敗」。

英國政府尚未宣布強生走訪歐盟各國首都的計畫。一名發言人說，在歐盟改變立場前，強生不會訪問這些國家。

發言人說：「他顯然想要跟歐盟各國領袖見面和談判，而不是聽歐盟說他們不可能重啟脫歐協議談判。」

荷蘭國際集團（ING）策略師卡帕達說：「英鎊今天開始急遽貶值，因為新的英國政府對目前歐盟和英國達成的脫歐協議，抱持較為好戰的立場，加上對於無協議脫歐可能性增加的公開發言，讓市場認清現實。」

英國企業界主要遊說團體英國工業總會表示，各大企業如今必須採取「緊急措施」，因為無協議脫歐的可能性愈來愈高。工業總會警告，英國和歐盟對無協議脫歐的準備不充分，因此敦促各大企業加強應變計畫。

蘇格蘭首席大臣施特金（右）29日在愛丁堡首席大臣官邸，歡迎來訪的英相強生（左）。...
蘇格蘭首席大臣施特金（右）29日在愛丁堡首席大臣官邸，歡迎來訪的英相強生（左）。美聯社
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