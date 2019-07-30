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強森脫歐協議 蘇格蘭：恐帶來災難

2019-07-30 18:10台灣醒報 記者王安棣╱台北報導

新任英國首相強森。美聯社
新任英國首相強森。美聯社
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強森首次出訪蘇格蘭就碰壁！英國首相強森上任後提倡與歐盟重新協商脫歐協議，讓國家的未來充滿不確定性。蘇格蘭首席部長施特金29日與強森會面時，對其脫歐協議與蘇格蘭主權的立場皆表達反對，凸顯兩方政府的歧見。

施特金不贊成脫歐

新任英國首相強森近日展開參訪大英聯合王國的行程，此行目的在於鞏固聯合王國內的團結。他在29日前往蘇格蘭與首席部長施特金進行會談，討論脫歐協議與蘇格蘭主權等多項議題。然而，強森追求新的脫歐協議、甚至考慮無協議脫歐的主張並不受施特金的青睞，她在會中多次表示反對強森的訴求。

蘇格蘭政府指出，強森沒有一個明確的計畫來達成新的脫歐協議，施特金在接受《BBC》訪問時推測，表面上強森不斷提倡新的脫歐協議，但他真正在尋求的其實是無協議脫歐。施特金表示：「強森目前的強硬姿態很難和歐盟達成協議，再這樣下去，不管對蘇格蘭還是聯合王國，都會造成災難性的後果」

10月31日一定脫歐？

根據《Euro News》報導，針對強森希望統合聯合王國的期許，斯特金也在會談中強調蘇格蘭的人民有權決定國家的未來。雖然蘇格蘭在2014年的獨立公投的結果是反對派獲勝，但是2016年英國脫歐公投時，人民反而是決定留在歐盟，自此國內開始出現要求舉行第二次獨立公投的聲浪。

強森曾承諾無論有沒有達成協議，都會讓英國在10月31日前正式離開歐盟，目前歐盟仍拒絕重啟脫歐協議的談判。

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