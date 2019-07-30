貫徹減碳理念 桑伯格將乘小船赴美

2019-07-30 14:22 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



桑伯格自2018年開始積極倡導氣候變遷的重要性。（Photo on Wikipedia） 分享 facebook

在歐洲積極倡導全球暖化議題的社運領袖桑伯格，將在下個月前往紐約參加聯合國氣候高峰會。年僅16歲的她在29日宣佈，為了貫徹她的環保理念，這趟旅程並不會搭乘飛機，而是回歸最老派的方式，搭船橫跨太平洋。

以行動傳達理念

根據《美聯社》報導，桑伯格花了數月的時間尋找飛機以外的交通工具，因為她不想搭乘排放大量溫室氣體的飛機，最後她選擇搭乘一艘遊艇，將在父親及紀錄片攝影師等人的陪同下，從南英格蘭前往紐約，預計耗時兩週。在這趟美國行中，桑伯格不僅會參加氣候高峰會，也會在12月時出席同樣由聯合國舉辦的聖地牙哥氣候變遷會議。

桑伯格表示，由於仍有許多人反對全球暖化的證據，她並不確定自己的理念會如何傳達到美國。接受《CBS》訪問時，她表示自己會像以前一樣持續嘗試，也希望人們相信科學根據，正視氣候變遷帶來的影響。

不同的反抗方式

桑伯格自2018年8月發起星期五氣候罷課活動（Fridays For Future），在數個星期五前往瑞典國會前抗議，高喊口號「沒有未來何必上課」，表達她對於減少溫室氣體的訴求，此倡議運動也引起了歐洲各地學生的效仿，並進一步引起全球的關注，這個運動至今已有超過100個國家、至少5萬名學生響應。

針對反對者稱她為極端左派的指控，桑伯格表示：「反抗的方式有很多種，我認為只要是和平進行的，公民不服從也是一種好的方式」這位16歲的青少年計畫休學一年，持續奔走各地，喚起人們對氣候變遷的意識。

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