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美媒對「日韓貿易戰」關注不高，川普會是關鍵斡旋者？白宮記者第一手觀察

2019-07-30 12:55商業周刊 張經義／商業.com專欄作家

作者張經義（左1白衣藍領帶者）向美國總統川普提問。圖／商業周刊提供
作者張經義（左1白衣藍領帶者）向美國總統川普提問。圖／商業周刊提供
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作為白宮記者團的成員，我有數次提問美國總統川普的機會，沒想到，這一次川普對我的回應，竟然會讓另一個國家的輿論嘩然，完全出乎意料。

從這，我也想談談駐外記者在現場的重要性。

從今年7月開始，日本與南韓間爆發幾10年來，最為嚴重的貿易衝突，起因錯綜複雜，簡單來說，有兩國之間歷史恩怨的舊仇，也有兩國爭奪未來高科技領導地位的新恨，當然啦，還有日本執政黨眼前非贏不可的選舉。因此，有新仇，有舊恨，加上政治需求，讓這波衝突難以化解。

總之，目前的現實，對南韓來說，十分不利。

因為日本限制對南韓出口的3種半導體面板原材料，由於這3種原材料危險性高，很難儲存，因此據說，南韓的大廠，三星、LG的庫存都只有3個月左右，斷炊危機是一觸即發，要知道，這些大企業可是南韓的經濟支柱，他們難過，整個南韓都很難過。

這還不只，最糟的是，日本還考慮將南韓移出所謂「白色清單」的貿易友好國清單。簡單說，到時候就不只這3種原材料了，屆時，絕大部分日本出口到南韓的商品，都要進行嚴格審查。

日韓持續交惡是一回事，影響所及，全球供應鏈，乃至於東亞地緣政治都可能因此生變，所以，這可不是小事一件，也是東亞各地密切關注重大事件。

說到日韓貿易衝突爆發的時間點，其實，是緊接在川普出席日本20國集團峰會，和去了南韓邊境進行了第3次川金會之後的7月初，但，遲至7/18，川普都沒有公開就此衝突表態過。

在過去長達10幾天的時間，只有美國高官模棱兩可的回應，說南韓跟日本，都是美國最親密盟友，很難抉擇，一語帶過。

於是，上週五（7/19），我輪值為少數能進到白宮橢圓形辦公室寫共享報導的記者，我就想著，有機會的話，我還真想知道川普究竟會怎麼表態。

當天，是人類首次登月50週年，川普在橢圓形辦公室會見了當年登月的阿波羅11號成員，與不在世的阿姆斯壯的家人等，而美國第一夫人梅拉尼亞（Melania Trump）和美國副總統彭斯（Mike Pence）全部都在現場。

額外說一句，和外界印象不同的是，川普其實比歐巴馬喜歡回答記者提問。謹小慎微的歐巴馬幾週能回答記者一次提問都算不錯，但，川普幾乎是每一次，只要他心情還可以，他見到記者的話通常都會回答一些問題，當然，這裡的「記者」指的往往是白宮記者團的成員。

於是我提前準備這樣的提問：「總統先生，你剛去了日本和南韓，對於日韓持續緊張，你有打算調停嗎？」

而川普也接受了我的提問，不過，我甚至都還沒問到調停，川普就知道我要問什麼了，也直接給了他會不會調停的答案。

川普回答說：「是的，日本和南韓的緊張持續。事實上南韓總統問我說，我是否能介入，我說，我究竟還要介入多少事啊？我已經介入北韓的議題幫助你，我介入太多事了啦...」

儘管有些發牢騷，他還是把話鋒一轉，說：「但我喜歡兩位領導人，我喜歡文在寅總統，你也知道我對安倍首相的感覺，他是很特別的人，如果他們兩位需要我，我會介入，但我希望他們自己能解決問題，他們確實緊張，毫無疑問，貿易上的緊張。」

這下，駐華盛頓的日本與南韓記者都動員起來了，紛紛搶發川普首度回應，然後，萬萬沒想到，南韓輿論開始一片嘩然。

因為川普主動透露，表面對日本強硬的南韓總統文在寅，私下竟低頭請求川普介入，像南韓第一個24時的新聞頻道YTN的標題就是：「川普首度就日韓衝突講話表態願意介入...是文在寅向川普提出的請求」。想當然，評論區是立馬炸開了鍋，罵聲一片。畢竟在南韓，反對文在寅的勢力不小，總統一出問題，反對派就窮追猛打。

面臨輿論嘩然，南韓總統府青瓦台不得不趕快出面滅火，還特別發出聲明澄清。

像南韓大報《朝鮮日報》的報導就引述聲明說，川普說的是，他在6月底訪問南韓之際時，文在寅當面要求川普「能注意」韓日之間的衝突。儘管事實是，當時韓日兩國間的貿易衝突都還沒爆發，而青瓦台對於文在寅究竟有沒有致電川普，三緘其口。

南韓青瓦台動起來了，美國白宮也終於有行動了。

在川普回應完隔沒幾天，白宮就派出美國國家安全顧問博爾頓（John Robert Bolton）前往日韓兩國「訪問」，無論結果如何，可以看到的是，日韓衝突爆發了10幾天，才好不容易受到白宮層級的關注。

一個問答竟會引發一連串效應，完全是當初我提問川普時，沒有料到的。

回過頭來說，我還記得我一提問完，一名白宮十分老牌的記者吃驚地跑過來問我說：「日韓之間發生了什麼事了嗎？」

當下，我對他的問題也很吃驚，也引起我的一些反思。

他的問題，顯示這個議題長達10幾天，在白宮一直都沒人聞問，可能不是白宮美國記者們漠不關心，更可能的，是美國記者不知道有這件事，畢竟，他們每天要報導的新聞太多了，眾所皆知，現在的白宮製造新聞的速度，前所未見，而比起國際議題，這些記者更關注，是美國觀眾在乎的內政議題，這完全可以理解。

由於傳統媒體產業蕭條，像是南韓等地的主流媒體，他們就沒有專門跑白宮的記者，因此他們只好翻譯並引用美國媒體的報導，而這些美國媒體的報導，可能很多都不是他們關心的議題，就算是他們等到關心的議題出現，也能透過美國媒體的角度去看。

於是，這導致他們觀眾和讀者能接受到的，還不只是二手的翻譯報導，連報導看世界的角度，也是美國媒體的角度。這也造成了一個惡性循環：觀眾和讀者看國際新聞像霧裡看花，有看沒有懂，自然興趣缺缺，媒體見到收視率與訂閱量上不來，就更加把國際新聞邊緣化。

總之，這雖然是我報導白宮新聞將近10年來的一個插曲，但也說明我們駐外記者在現場的重要性—也就是能從我們的角度出發，提問與發掘，帶來我們真正關心，或值得我們關注的新聞，而不是痴等著其他國家的媒體報導，甚至被他們牽著鼻子走。

因此，白宮記者如我，也會持續守在第一線，帶來第一手的報導。

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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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