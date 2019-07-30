殺給人看？巴西監獄大屠殺是幫派作秀 越暴力效果越好

2019-07-30 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



巴西29日又爆發幫派在監獄火拚的大屠殺事件，至少造成57人死亡，之中有16人遭斬首，極其血腥暴力。這種事若發生在別的國家，勢必引起危機和高層官員下台，但在巴西，大多數民眾已習以為常，不會特別關注。

巴西人對暴力早已麻木，更別提發生在監獄內。巴西是全球殺人案最多的國家，去年有5萬1000件。巴西也是全球囚犯第四多的國家，至少有81萬2564人，僅次於美國、中國和俄羅斯，但監獄只能容納41萬5960人。幾十人擠在只能容納幾個人的牢房內，是常有的事。

人滿為患導致囚犯受到不人道待遇，巴西一位前司法部長曾說，他寧可死也不要待在牢房內。

監獄太擁擠、囚犯受到非人待遇，以及幫派尋仇火拚是引發監獄暴動的原因，但三者也有因果關係。監獄太擁擠使獄方無法把敵對的幫派隔開，囚犯太多，彼此也會為了搶食物和床墊等資源而大打出手。

不過，像29日這樣的大屠殺，肯定與幫派尋仇有關。這些血腥、恐怖的殺戮行動多半是表演給人看的，目的是要震懾幫內的分子和對手，越暴力越能達到控制幫內分子的效果。

地方政府承認，監獄已失控，只能任由幫派互毆。

巴西近年不斷發生監獄大屠殺，與兩大販毒幫派「第一首都軍團」（First Capital Command, PCC）和「紅軍團」（Red Command）結束停火有關。兩大幫派爭奪監獄體系的控制權和古柯鹹交易。

第一首都軍團在聖保羅起家，據稱有2萬成員，其中約6000人在監獄內。