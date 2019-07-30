征服矽谷能得到什麼？《人類大歷史》作者：美中對立，不會變軍事衝突的關鍵

2019-07-30 12:50 商業周刊 文／大野和基



暢銷書《人類大歷史》作者、歷史學者哈拉瑞。圖擷自 Facebook 分享 facebook

以色列年輕歷史學者哈拉瑞，著有翻譯成全球48國語言的暢銷書《人類大歷史》，享譽國際。哈拉瑞在牛津大學研究中世紀歷史和軍事史，現於以色列耶路撒冷的希伯來大學歷史系擔任終身教授。

當今世上最受矚目的歷史學者，將針對人類未來會面對的現實，以及改變世界觀點的未來預測，公開他的想法。

推薦理由

如果你關心社會議題，卻看不完《槍炮、病菌與鋼鐵》、《100歲的人生戰略》、《人類大歷史＋人類大命運》、《21世紀的21堂課》這些暢銷書，透過本書作者採訪歷史學者哈拉瑞，帶你快速解讀當代的重要議題，看懂國際局勢。

你將看到？

一、未來全球將面臨哪3大威脅？可以如何應對？

二、美國和中國之間的對立，會演變成軍事衝突嗎？

金句

■ 若無法所有國家一同行動，就無法對抗全球化的威脅。

■ 無形的資產，無法靠戰爭取得。

一、未來全球將面臨哪3大威脅？可以如何應對？

您當初料想過唐納．川普會在2016美國總統大選中獲勝嗎？

我不是美國政治專家，沒什麼特別意見。不過報紙上所有專家都表示「希拉蕊．柯林頓會贏」，所以川普勝選時，我當然很驚訝，也開始擔心起來。21世紀的問題是全球性議題。今後的數十年間，人類將面對3大威脅，分別是核戰爆發危機、地球暖化（氣候變遷），以及科技帶來的破壞。

比方說，AI可能完全破壞既有的社會體系和經濟體系，將數十億人趕出勞動市場，創造出大量的「無用階級」。詳情稍後再說，總之，全世界都會產生新的社會與政治問題。

這樣的威脅，必須全球共同解決。就連美國也無法獨力解決地球暖化的問題。在國界邊境築牆，地球環境就能獲得改善嗎？想也知道行不通。不論哪個國家都一樣，想解決地球暖化的問題，就勢必得多國攜手合作。

英國脫歐、川普當選、民粹主義領導人抬頭......種種現象所蘊含的真正危險，在於面對這樣的問題時， 會破壞世界各國合作協調的能力。而民族主義（Nationalism）絕對不是解決良策。

川普無視氣候變遷，面對科技或AI議題不是絕口不提、就是採取否定態度。因為他明白在國家層級底下，這類問題並無盡善盡美的答案。然而，這是非常危險的做法。

這些問題實際存在，步步朝我們進逼。同樣的狀況也發生在20世紀前半，不過21世紀的危險性更高。儘管全球性的威脅一再升高，但政治卻偏偏反其道而行，對此我抱持強烈的危機感。若是無法達致全球合作等級，所有國家一同行動，就無法對抗全球化的威脅。

二、美國和中國之間的對立，會演變成軍事衝突嗎？

關於美中關係，有人指出在這兩個「世界第一大國」與「亞洲新興大國」之間，勢必會產生衝突的「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap） 。您同意這種說法嗎？

我認為這種說法大致沒錯。就歷史來看，既有的統治勢力見新勢力抬頭，就想動用武力來阻止。新勢力發覺自己受到不當壓制，也會透過武力來取得支配地位。第一次世界大戰時，德國和英國之間的對立，即是頗具代表性的例子。

不過現今我們生活在一個前所未有的和平時代。全世界因戰爭和犯罪而死亡的人數，1年約60∼70萬人，但死於交通事故的人數卻高達130萬人，遑論因肥胖及相關疾病而死亡的人數，更達300萬人之譜。總之，因暴力而死亡的機率相當低。

美中在經濟和政治上相互較勁，已是不爭事實，但未必會引發全面性的軍事衝突。事實上，自1945年以來，超級大國之間便不曾直接發生軍事衝突。冷戰時期，雖然韓國、越南、阿富汗等地曾爆發局部地區的紛爭，但美蘇之間不曾直接兵戎相見。

原因就在於核武問世。超級大國之間的戰爭一旦動用核武，人類將上演「集體自殺」。這種狀態現在一樣沒變。核戰爆發的危險依舊很高，這是現代社會的一大風險，此乃不爭事實，但因為雙方都懂得抑制，所以直接衝突的可能性很低。

物質經濟終結，戰爭的合理性也隨之消失

相對的，和平得以實現還有一個原因，就是經濟的變化。數千年來，主要的經濟資產向來是金礦、小麥田、家畜、奴隸、土地等物質資源。這種資產會透過戰爭或暴力互相爭奪。換言之，戰爭在經濟上有其合理性。發展中國家如果對鄰近國家發動戰爭、奪取土地、搶奪金礦，並將敗戰國人民當成奴隸，自己的國家就會變得富裕。歷史上，類似的例子不勝枚舉。

然而，最近這兩、三代的經濟，從物質基礎轉變為知識基礎。全世界最重要的經濟資產，變成了工程師或經營者腦中的知識。也就是無形資產。無形的資產，無法靠戰爭取得。美國最富裕的地區是加州的矽谷，假設中國向美國開戰，征服了加州，他們能得到什麼？

矽谷的財富，來自Google、Facebook、Apple等大企業的工程師和經營者的知識，無法用武力加以征服。可以靠股票交易或交涉取得，但無法靠槍炮獲得。

如今戰事擴大的地區，都是仍以傳統物質經濟為主的地方。在中東，財富的泉源來自石油這種「物質」，所以為搶奪石油發動戰爭十分合理。

另一方面，中國、南韓、日本等世界多數國家，靠的並不是礦物資源，而是知識經濟（以生產知識為基礎的經濟）。所以就算發動戰爭，獲利也不大，得不償失。這正是美中緊張關係不會發展成全面戰爭的主因。

分享 facebook 書籍簡介：解讀大未來：AI與階級差距，終將毀滅人類世界？

作者：大野和基

譯者：高詹燦

出版社：商業周刊

出版日期：2019/07/18

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