影／巴基斯坦軍機凌晨墜毀 民宅遭波及、至少15死

2019-07-30 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



巴基斯坦陸軍總部所在的拉瓦爾品第30日凌晨發生一架小型軍機墜毀在一處住宅區，造成至少15人死亡。緊急應變單位指出，5棟房屋受損與失火。法新 分享 facebook 巴基斯坦30日發生一起空難，一架小型軍機於當地時間凌晨2時墜毀在一處住宅區，造成至少15人死亡，其中包含5名士兵，另外12人受傷。

此事發生於巴國陸軍總部所在的拉瓦爾品第（Rawalpindi），毗鄰首都伊斯蘭馬巴德。緊急應變單位指出，5棟房屋受損與失火，但火勢已經獲得控制。從現場畫面可以看到，被燻黑的建築物已經化為斷垣殘壁，現場已被軍方與救難隊封鎖。

《法新社》記者指出，可從鄰近房屋屋頂看到機身殘骸，變成廢墟的房屋仍持續冒出煙霧。《紐時》則貼出一名推特用戶上傳的影片，顯示飛機發生事故前飛得極低，墜毀後的瞬間爆炸則照亮夜空。

巴國官方證實墜毀軍機隸屬於陸軍航空團，當時正在進行例行訓練。目前還不確定事件發生的原因。