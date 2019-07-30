英國首相強森：先重議脫歐協議 否則不談

2019-07-30 07:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



英國首相強森表示，除非歐盟領袖同意重議和前任梅伊達成的協議，否則他不會與歐盟領導人就英國脫歐展開談判。到目前為止，歐盟官員拒絕強森這一要求。

英鎊匯率跌至兩年來的最低，外界擔心，這位新任英國首相將今年將把英國帶上無協議脫歐之路，衝擊英國經濟。強森加緊政府為無協議脫歐而做的準備工作，官員也警告，如果歐盟不改變對進一步談判的態度，英國將別無選擇。

距離英國10月31日脫離歐盟的截止日期還不到100天，強森正在強化英國政府為應對無協議脫歐潛在影響所做的準備工作。政府將向應變計畫提供更多資金，並將在未來幾周內啟動大規模公共宣傳活動，為企業和公民提供如何準備的建議。

為了確保全國各地都為萬聖節脫歐日做好準備，強森任命的內閣全為支持英國脫歐的大臣和官員，個個都是與他一道領導2016年Vote Leave運動的人士。

強森仍表示，他希望與歐盟達成協議，但有兩個關鍵條件：歐盟必須重新開放去年談判達成的英國脫歐協議，並且必須同意廢除所謂的愛爾蘭邊境後備計畫，後者旨在確保英國與愛爾蘭邊境不需要為跨境商品往來設立檢查點。

強森表示，愛爾蘭邊境後備計畫是「不民主的」，因為有可能因此將英國無限期地與歐盟鎖定在一種貿易關係之中。

歐盟領導人已一再表示，他們不準備修改與梅伊梅達成的、但未能獲得英國國會批准的協議，任何協議都必須包含愛爾蘭後備協議。

因此，強森的發言人Alison Donnelly周一表示，強森認為與歐盟領導人面對面交流沒有任何意義。她說，當（歐盟）領導人立場發生變化時，首相會很樂意與他們面對面磋商，但是他向所有人都明確表明，他們的立場需要改變。

Donnelly表示，儘管政府更願意有協議脫歐，但其「核心情境」是無協議脫歐，除非歐盟改變其立場。英鎊跌幅超過1%。