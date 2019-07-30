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用黴菌裹生魚片 把蔬菜變海苔? 日企出招讓食物變長壽

2019-07-30 00:11經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

透過創新科技處理過剩食物潛藏巨大商機，全世界投資人正著眼於能解決全球糧食問題的企業。日經新聞介紹日本三家瞄準此領域的新創企業，正透過意想不到的方式延長食物壽命，像透過黴菌保鮮鮪魚、或使用醜蔬果製作蔬菜海苔。

日本新創公司Meat Epoch研發出日本首張「熟成布」，用一塊上面覆滿真菌孢子（對人體無害）的人造纖維裹住生牛肉、魚肉等肉類，這項技術能讓生肉熟成的速度快上兩倍，隔絕讓食物腐敗的細菌，還能帶出味覺第五味「鮮味」（Umami）。社長跡部美樹雄表示，熟成布的黴菌能防止牛肉和魚肉氧化變色、延長保存期限、軟化肉質並增添獨特風味。

Meat Epoch會先將包裹熟成布的魚肉靜置約三周，再運往頂級超商及餐廳。該公司預計最快今年將熟成布作為食物保存產品，推廣到市面上。

食物科技也從肉類延伸到青菜。位於長崎的Isle開發出了一種外型酷似紫菜酥的蔬菜薄片Vegheet，從紅蘿蔔到菠菜共有十種口味，Isle還研發出200道食譜。日本連鎖超級市場伊藤洋華堂（Ito Yokado）去年開始販售Vegheet，Isle預計下個月開始每天產量將增至3萬片，且正在測試第25種口味。Isle社長早田圭介說：「許多破相蔬果遭丟棄，生產者可以就由回收這些報廢蔬果增加收入。」

IntegriCulture則著眼於全球食物需求不斷增加，首先計劃培植鵝肝細胞，製作人造法國鵝肝。社長羽生雄毅說：「我們計劃在2020年上半年推行到市面上。」

Meat Epoch研發出日本首張「熟成布」，圖為社長跡部 美樹雄。擷自Meat...
Meat Epoch研發出日本首張「熟成布」，圖為社長跡部 美樹雄。擷自Meat Epoch官網
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長崎的Isle開發出了一種外型酷似紫菜酥的蔬菜薄片Vegheet。 擷自Isle...
長崎的Isle開發出了一種外型酷似紫菜酥的蔬菜薄片Vegheet。 擷自Isle官網
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黴菌長崎食譜
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