不聽話就走人！跟川普意見常相左 美情報頭子下月辭職

2019-07-29 23:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



美國總統川普28日推文宣布國家情報總監柯茨將於8月15日離職，並提名德州聯邦眾議員雷克里夫接任。柯茨對俄國、北韓等問題與川普意見相左，川普曾多次表明對情報機構反感及不信任，也讓柯茨被迫出面力挺下屬。華府政治圈早已盛傳柯茨將被撤換，此事也再度凸顯美國情報部門與總統的緊張現況。

在推文中，川普簡短的說，「丹恩（柯茨）為國服務績效卓著，我要感謝他。」此外，川普並未多做說明。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普一上任就面臨其競選陣營可能和俄羅斯串通的調查，且情報單位調查結果都指向川普陣營的確和俄國往來，讓柯茨和川普關係緊張。柯茨在2017年3月16日就任，旗下包括十幾個情報國安單位，但川普屢次公開嘲笑、忽視及指責柯茨領導的單位，若非柯茨是川普上台之初共和黨主流派代表人物，加上副總統潘斯力挺，柯茨可能早已下台。潘斯和柯茨都出身印第安那州，潘斯擔任州長時，柯茨是印州聯邦參議員。

CNN說，川普常對柯茨發火，兩人從未建立過私人情誼，且川普一直想開除柯茨，但在幕僚們的勸說下作罷。川普曾多次向幕僚表達對柯茨的不滿，並認為柯茨跟國防部前部長馬提斯、白宮前幕僚長凱利等嘗試約束他的官員是一掛的。柯茨上任不到一年，川普的親信們就暗示柯茨恐被開除。

川普和柯茨對許多重大議題意見分歧，雙方最新一次衝突肇因於柯茨跟其他官員3周前向國會提交的全球威脅評估報告，從伊朗問題到俄羅斯、氣候變遷到IS現況，報告中對這些問題看法和川普存在明顯分歧，幾乎和川普的主張完全在唱反調，川普至今怒火未消。

最讓川普惱火的是有關北韓的威脅。川普聲稱北韓領導人金正恩將棄核，但柯茨與其他官員卻評估金正恩可能永遠不會這麼做。

而川普與柯茨最公開的衝突發生在2018年7月，當時川普跟俄國總統普亭在赫爾辛基舉行峰會，會後和普亭召開聯合記者會時，川普表示他懷疑美國的情報評估，宣稱俄國干預美國選舉，而普亭也堅決否認。川普相信普亭卻指責美國情報單位，迫使柯茨隨後發表聲明，重申俄國的確干預美國選舉。