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奈及利亞傳恐攻 聖戰組織籠罩西非

2019-07-29 15:09台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

效忠於伊斯蘭國的恐怖組織博科聖地又傳出暴行，這個曾被評為最致命組織的西非塔利班又...
效忠於伊斯蘭國的恐怖組織博科聖地又傳出暴行，這個曾被評為最致命組織的西非塔利班又重回國際視野內。(photo by 網路截圖 of Youtube影片)
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西非的塔利班」博科聖地又爆惡行！奈及利亞28日傳出喪禮上遭到恐怖攻擊，造成至少65死，槍手被認為是武裝恐怖組織「博科聖地」。這個被評為世界最致命恐怖組織之一的伊斯蘭國信仰團體，迄今被確認至少殺害1.5萬人，並導致100多萬人流離失所，喪禮槍擊被認為是組織替被村民殺害的聖戰士復仇，顯示恐怖主義仍正大光明存於西非。

伊斯蘭國主義

根據《非洲世界報》報導，奈及利亞東北部博爾諾28日傳出喪禮大型槍擊案，槍手掃射導致至少65人死亡，至今確切統計數據尚未出爐，而犯案者幾乎確定是堅信伊斯蘭國的恐怖武裝組織、博科聖地（Boko Haram）。當地官員布拉馬表示，這起槍擊案應該是針對兩週前村民殺害了11名組織的聖戰士。

《英國廣播公司》報導，博科聖地的原文意思是「西方教育被禁止」。該組織強烈反對西方教育和文化，更禁止民眾參與投票，原因是這些控制國家的候選人們都沒有正確信仰（伊斯蘭國），他們也在2015年正式宣佈效忠伊斯蘭國，更多次高調聲稱在奈及利亞建立了伊斯蘭國，狂妄的舉動也被稱為奈及利亞的塔利班。

曾登上最致命組織榜

據了解，博科聖地組織活躍期從2002年開始，2009年就多次涉入宗教組織的暴力衝突，該組織也仿效伊斯蘭國武裝組織的做法，常透過炸彈襲擊塑造「恐懼影響力」。而真正躍入國際視野則是2011年，博科聖地當時高調宣稱至少450位死於炸彈攻擊是出自於他們的手筆，他們的活動區域也從奈及利亞擴張到鄰近國家如喀麥隆、查德及尼日等國，漸漸被改稱為「西非的塔利班」。

依照聯合國人權會統計，博科聖地迄今至少殺害1.5萬人，造成百萬人流離失所，他們更喜歡破壞學校、村莊，也在2015年被經濟與和平研究所列入「世界最致命組織」黑名單上。雖然好一段時間未有他們的消息，但日前這起喪禮掃射案彷彿警告著西非，伊斯蘭國恐怖主義依然蠢蠢欲動著。

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伊斯蘭國奈及利亞西非

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