影／普亭主持海軍閱兵 中國軍艦應邀參與

2019-07-29 14:43 世界日報 編譯中心／綜合28日電



俄羅斯警方27日驅散莫斯科的非法集會後，總統普亭28日如期到聖彼得堡，主持海軍近年來首次閱兵儀式，共有43艘船艦及潛艇、41架軍機和約4000名軍人參與，規模是多年來最大。

普亭在國防部長紹伊古和海軍總司令葉夫梅諾夫陪同下登上船艦，主持「海軍日」閱兵儀式。參與閱兵的軍備包括「卡薩托諾夫海軍元帥」號護衛艦、「喀琅施塔得」號潛艇、Be-200兩棲軍機、A-50偵察機及蘇-30SM戰機。

中國海軍導彈驅逐艦西安艦，以及印度海軍「塔爾卡什」號護衛艦均參與閱兵儀式，這是中國海軍第二次派出軍艦，參加俄羅斯海軍日活動。