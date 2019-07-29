上街爭取公平選舉 俄警粗暴逮1373人創近年新高

2019-07-29 14:37 世界日報 編譯 世界日報 編譯 徐榆涵 ／綜合28日電



俄羅斯首都莫斯科27日有逾3500人上街示威，抗議當局禁止部分反對派成員參與9月初的莫斯科市議會選舉，期間爆發警民衝突，警方逮捕上千人，許多被捕者受傷，堪稱是2012年大規模示威反普亭回鍋再任總統以來，警方最嚴重的鎮壓行動。普亭27日則到波羅的海搭潛水艇看沉船，遠離莫斯科的示威。 巧合的是，在獄中發起示威的反對派領導人納瓦爾尼28日突然被送醫，病因是過敏導致臉部嚴重腫脹。

儘管昨天被捕人數刷新近年單場街頭抗爭紀錄，反對派已號召民眾下周再戰一回。

莫斯科市9月8日將舉辦市議會選舉，但俄羅斯反對派領導人納瓦爾尼支持的參選人，被莫斯科選委會認定未收集到足夠有效的連署書，以致大約30名反對派參選人無法參加選舉，遭民眾強烈抗議。反對派稱，他們是出於政治原因才被禁止參選。

這場示威活動由納瓦爾尼發起，但示威未獲當局批准，因此淪為「非法集會」，至少有1373名民眾被捕。示威現場爆發嚴重警民衝突，警方除了衝進正在播放遊行示威的電視台，還把示威者驅趕至市中心小巷內，並以警棍鎮壓，很多人被打到頭破血流，隨後被帶往警局。

莫斯科市長索比亞寧說，這場未獲核准的示威抗議是「安全威脅」，並稱「將會根據相關法令，確保維護公共秩序」。

反對派領袖 獄中過敏送醫

納瓦爾尼前幾天因呼籲民眾參加這場抗議活動被捕，將被拘留30日。在獄中的他28日突然被送醫，他的發言人說，納瓦爾尼因過敏導致臉部嚴重腫脹，過去他未曾出現這種症狀。

ＢＢＣ報導，院方對俄國媒體說，納瓦爾尼的病況已有改善。

莫斯科本月21日爆發近年來最大規模示威，逾2.2萬人上街，要求公平自由的地方選舉，數十人被捕。而這次是繼21日後反對派再次舉行示威。

俄羅斯2011至2013年間曾有一波公民運動熱潮，各地民眾上街爭取公平、透明的國會和總統選舉，莫斯科市曾發生約10萬人參加的大型集會，以及持續性的街頭佔領運動。然而，現任總統普亭2012年自暫且坐了4年的總理位置重返克里姆林宮後，加緊政治控制，異議人士的活動空間遭大幅壓縮。