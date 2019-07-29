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北極圈最兇野火 俄國消極應對惹議

2019-07-29 12:35台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

北極圈不合理野火季造成的火勢蔓延，讓不少人批評政府的消極作為與媒體的冷漠以對。(...
北極圈不合理野火季造成的火勢蔓延，讓不少人批評政府的消極作為與媒體的冷漠以對。(photo by 網路截圖of Youtube影片)
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針對北極圈迎來史上最嚴重的野火季，專家表示6月到10月發生野火很合理，但本次的規模和持續時間過於誇張，野火產生的煙霧席捲西伯利亞西部到俄國東海岸，橫跨6個時區之多。而俄國29日也傳出人民和環境人士批評政府和媒體都太過低估野火季的不合常理，關注度還遠不及巴黎聖母院大火，使俄國政府的危機應對意識受議。

根據《紐約日報》報導，日前北極圈地區傳出史上最嚴重的野火季，透過衛星觀測影像顯示，從格陵蘭、西伯利亞到阿拉斯加地區野火蔓延而產生的煙霧大到能從太空看見。外媒指出，北極圈地區6月至10月是野火季屬於自然現象，但本次規模橫跨6個時區、延續時間已超過三週，都是不合理的現象。

大氣監測局科學家帕林頓提出解釋，因北極地區迎來史上最熱6月，再加上受到氣候異常影響最深，目前北極圈內氣溫增長速度遠超全球平均水準，而較高的氣候條件正好是火勢延燒的最大原因。

據《英國廣播公司》報導，隨著這次北極圈不正常野火影響區域以俄國領土為主，當局在這段不短的延續時間內毫無應對動作，也受到該國民眾和環保人士批評。

環保人士說，他們認同「魯莽的消防工作恐會助長野火」，但當局和媒體至少得做到增加宣導及新聞報導，要讓國際間注意到本次不尋常的野火季，而且後續煙霧的煙害問題也還待解。批評者補充說，光看社群網站上的Hashtag和關注程度，儘管時至今日，巴黎聖母院大火的關注度仍遠高於北極圈極端野火季，顯示對氣候異常的常識遠不足。

不過當局林業部發言人表示，本次野火雖然規模廣大，但經過評估，不會威脅到人民定居點或是過大的經濟資產，意指俄國想消極式等它自然燒盡。

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北極巴黎聖母院大火

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