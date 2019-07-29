獄中過敏送醫 俄反對派領袖疑被下毒

2019-07-29 13:51 聯合晚報 編譯 聯合晚報 編譯 徐榆涵 ／綜合報導



俄羅斯反對派領袖納瓦尼28日因出現嚴重過敏反應送醫，疑似遭到下毒。 歐新社 分享 facebook 俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）28日在獄中因嚴重過敏反應被送醫治療，但有醫師表示，他可能因不明的化學物質中毒。

俄羅斯禁止多位反對派人士參加9月初的莫斯科議會選舉，納瓦尼因此號召民眾在27日上街示威，結果在莫斯科有上千人被捕，而他也因非法集會遭判處30天監禁。

納瓦尼發言人雅米許（Kira Yarmysh）表示，納瓦尼28日因出現嚴重過敏反應，症狀包括「臉部腫脹，皮膚有紅疹」而送醫治療。並補充說納瓦尼從未經歷過敏反應。

治療他的一名醫生告訴國際傳真社說，納瓦尼被診斷是蕁麻疹，他感覺好多了。但過去曾治療納瓦尼且28日還透過門縫看過他的醫生瓦斯希爾耶娃（Anastasia Vasilyeva）說，不排除納瓦尼是被下毒。她在臉書上說，不排除在「第三方」的協助下，使不明化學物質對納瓦尼的皮膚造成毒性傷害。呼籲醫院管理部門立即為納瓦尼提供適當的醫療服務，但醫院尚未回應。

納瓦尼在2017年曾被親克里姆林宮的活動分子用綠色染劑灼傷右眼，當時還前往西班牙治療。

反對派領袖涅姆佐夫（Boris Nemtsov）2015年在距克里姆林宮僅400公尺處遭到殺手連開七槍擊斃，是俄國總統普亭執政至今，遇刺身亡的最知名反對派領袖。雖然目前尚未有跡象顯示納瓦尼處於生命危險中，但這起意外仍引起全國恐慌。