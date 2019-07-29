親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

女模失身Line一個字 他讀後回「對不起」判3年半

絕望之女：全球自殺女性37％在印度，為什麼

這下來真的了！ 英國政府準備無協議脫歐

2019-07-29 08:20經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

強森27日在曼徹斯特就國內施政首務發表談話。路透
強森27日在曼徹斯特就國內施政首務發表談話。路透
分享

英國新任首相強森今天將召開第一次內閣會議，加快腳步確保10月31日如期脫離歐盟。

首相辦公室昨天發布新聞稿說，戈夫（Michael Gove）將擔任強森首席幕僚，受命主持相關會議，英國政府一面也為無協議脫歐做準備。如果歐盟拒絕重新開啟談判，無協議脫歐將不可避免。

戈夫在《周日泰晤士報》撰文寫道：「我們仍然希望他們會改變心意，但我們必須按照他們不會這樣做的假設來加以安排。」「無協議脫歐現在成為一種非常可能成真的狀況，我們必須確保自己做好了準備。」

強森由六位高級大臣組成的戰時內閣，將監督脫歐準備工作。正式脫歐之前，這六人不分平日和周末都會開會。

《周日泰晤士報》說，2016年脫歐健將康明斯（Dominic Cummings）周五晚上召集顧問們到首相官邸，告訴他們將「動用一切必要手段」來實現脫歐。康明斯表示，強森不惜國會休會或重行選舉，要打擊一切可能試圖阻止無協議脫歐的努力。

《周日泰晤士報》還表示，這個戰時內閣的成員都是支持無協議脫歐的脫歐派，包括戈夫、財政大臣賈維德、外交大臣Dominic Raab、脫歐大臣Steve Barclay和總檢察長Geoffrey Cox。

對於無協議脫歐的主張，國會並未掌握明確多數的支持。有國會議員也表態會阻擋此議。工黨黨魁柯賓表示，他隨時準備重行選舉。

脫歐內閣英國

相關新聞

博科聖地襲擊奈及利亞東北部村莊 至少65死

2019-07-29 03:24

莫斯科鎮壓示威 千人濺血被捕

2019-07-29 00:11

英脫歐花費 備妥10億英鎊

2019-07-29 00:02

以色列宣布 飛箭三型飛彈攔截系統通過實射測試

2019-07-28 21:12

又學邱吉爾？約翰遜想在首相府養狗 「第一貓」地位受威脅

2019-07-28 21:01

敘國空襲死亡事件 人權會批國際冷漠

2019-07-28 18:20

第2批S400導彈 俄羅斯提前交付中國

2019-07-28 17:07

英新財相 計劃為無協議脫歐增加10億英鎊支出

2019-07-28 16:50

轉移硬脫歐焦點 強生強化國內建設

2019-07-28 14:52

候選人資格遭取消 俄3000人上街

2019-07-28 14:52

英擬備10億英鎊 10月31日硬脫歐

2019-07-28 13:39

韓戰停戰66週年 金正恩參謁參戰烈士墓

2019-07-28 13:34

俄粗暴鎮壓示威者 有人鼻顱骨折、逾千人被捕

2019-07-28 13:12

突尼西亞總統葬禮 致哀人龍綿延20公里

2019-07-28 12:11

莫斯科警方粗暴逮捕上千人 按頭、抓臉致多人骨折

2019-07-28 11:44

缺油受困巴西數週 伊朗2貨輪終獲補給即將返航

2019-07-28 10:34

法國主辦G7峰會前 馬克宏將先會蒲亭

2019-07-28 08:53

10月31日鐵定跟歐盟分手 英擬備10億英鎊硬脫歐

2019-07-28 08:49

強生接任首相 英保守黨民意支持率攀升

2019-07-28 08:21

北韓小船越過東海邊界 遭南韓拖進軍港調查

2019-07-28 08:06
看更多

熱門文章

東京經歷129年來最烏雲密布的夏天 成衣業者苦哈哈

2019-07-28 17:41

被綁少女報案三次 警19小時後才破門已見碎骨

2019-07-28 10:47

有可能嗎？航空公司竟安排她與陌生男子睡一張單人床

2019-07-28 14:22

美嗆取消中國WTO開發中國家地位 影響一次看懂

2019-07-28 16:23

奧地利女鐵人遭綁架 靠稱讚綁匪家的「蘭花」脫險

2019-07-28 14:13

1個家庭2樣情！阿姆斯壯登月及相關物 賣了5.2億元

2019-07-28 15:29

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-07-29 06:48

川普靠這招 口出惡言黨內都不吭聲

2019-07-28 21:05

莫斯科警方粗暴逮捕上千人 按頭、抓臉致多人骨折

2019-07-28 11:44

專家：隨著電動車產量增加 這三種電池金屬將供不應求

2019-07-28 22:22

任正非變高調 全為救女兒救公司

2019-07-29 00:15

2019最關鍵一周 全球財經聚焦四點

2019-07-28 23:36

去日本旅遊你不可能沒逛過 一窺日本藥妝店崛起的商業模式

2019-07-28 12:30

又種族歧視！川普轟非裔眾議員選區「噁心、老鼠橫行」

2019-07-28 09:57

這下來真的了！ 英國政府準備無協議脫歐

2019-07-29 08:20

沉迷？有出息？15歲少年參加世界電玩大賽 抱回3400萬

2019-07-28 22:55

第2批S400導彈 俄羅斯提前交付中國

2019-07-28 17:07

全球最大鋼琴高三層樓弦線長近5米 刷新世界紀錄

2019-07-28 20:44

用跑的畫畫！整個城市都是我的畫布

2019-07-28 21:12

有風險！阿拉斯加與中國液態天然氣合作計畫告吹

2019-07-28 09:43

東京7月日照不到2天 水上樂園業績慘跌95％

2019-07-29 00:11

美中貿易戰衝擊！中國留學生簽證審批慢 苦等變失業

2019-07-28 14:03

警救人龜速害死綁架少女 羅馬尼亞2千人上街怒吼

2019-07-28 15:01

川普追打「四人幫」 成功煽動基本盤

2019-07-28 15:19

本周降息成定局？ 聯準會的4種可能

2019-07-29 00:11

英脫歐花費 備妥10億英鎊

2019-07-29 00:02

活到老醫到老！法98歲醫生每周工作60小時

2019-07-28 14:09

川普推特宣布 美眾議員雷克里夫接情報總監

2019-07-29 05:45

以色列宣布 飛箭三型飛彈攔截系統通過實射測試

2019-07-28 21:12

迅速崛起後 布塔朱吉陷後繼無力困境

2019-07-28 15:28

影／方向盤脫落！Uber駕駛失「控」網友分享驚恐經驗

2019-07-28 18:27

華爾街推演Fed決策四劇本

2019-07-29 00:01

貿易協商前夕 美數百萬噸大豆輸陸

2019-07-29 00:15

新一輪談判登場前 北京暗示考慮大買美國農產品

2019-07-28 23:59

貿易談判籌碼？中國輸美稀土 6月下滑3.9％

2019-07-28 17:02

種族攻擊有票房 川普再嗆非裔議員

2019-07-29 00:11

哈利夫妻重隱私 訂守則要鄰居不准攀談？

2019-07-28 13:39

馬斯克：特斯拉車輛 將能串流Netflix、YouTube

2019-07-28 17:18

為了它...英國年輕人每天只看2分鐘電視新聞

2019-07-28 13:02

一個平底鍋搞定料理 韓YouTuber粉絲衝百萬

2019-07-29 00:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top