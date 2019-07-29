這下來真的了！ 英國政府準備無協議脫歐

2019-07-29 08:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



強森27日在曼徹斯特就國內施政首務發表談話。路透 分享 facebook

英國新任首相強森今天將召開第一次內閣會議，加快腳步確保10月31日如期脫離歐盟。

首相辦公室昨天發布新聞稿說，戈夫（Michael Gove）將擔任強森首席幕僚，受命主持相關會議，英國政府一面也為無協議脫歐做準備。如果歐盟拒絕重新開啟談判，無協議脫歐將不可避免。

戈夫在《周日泰晤士報》撰文寫道：「我們仍然希望他們會改變心意，但我們必須按照他們不會這樣做的假設來加以安排。」「無協議脫歐現在成為一種非常可能成真的狀況，我們必須確保自己做好了準備。」

強森由六位高級大臣組成的戰時內閣，將監督脫歐準備工作。正式脫歐之前，這六人不分平日和周末都會開會。

《周日泰晤士報》說，2016年脫歐健將康明斯（Dominic Cummings）周五晚上召集顧問們到首相官邸，告訴他們將「動用一切必要手段」來實現脫歐。康明斯表示，強森不惜國會休會或重行選舉，要打擊一切可能試圖阻止無協議脫歐的努力。

《周日泰晤士報》還表示，這個戰時內閣的成員都是支持無協議脫歐的脫歐派，包括戈夫、財政大臣賈維德、外交大臣Dominic Raab、脫歐大臣Steve Barclay和總檢察長Geoffrey Cox。

對於無協議脫歐的主張，國會並未掌握明確多數的支持。有國會議員也表態會阻擋此議。工黨黨魁柯賓表示，他隨時準備重行選舉。