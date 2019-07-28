又學邱吉爾？約翰遜想在首相府養狗 「第一貓」地位受威脅

2019-07-28 21:01 香港01 記者成依華／報導



英國首相府向來住有一隻著名的「第一貓」、捕鼠大臣Larry，但牠在唐寧街10號的祟高地位，未來可能受到挑戰。 美聯社 分享 facebook 英國首相府向來住有一隻著名的「第一貓」、捕鼠大臣Larry，但牠在唐寧街10號的祟高地位，未來可能受到挑戰。英國媒體爆料，新任首相約翰遜（Boris Johnson）有意領養一隻狗狗，並把牠帶到首相府，而約翰遜的偶像、前首相邱吉爾（Winston Churchill）過去也是養狗之人。

約翰遜準備養狗的消息，引來不少英國媒體熱烈報道。《電訊報》指，約翰遜與女友西蒙茲（Carrie Symonds）計劃領養一隻搜救犬，與牠同住在首相府。

在北美洲的美國，養狗是當地總統的「傳統」，現任總統特朗普（Donald Trump）未有養狗反而是另類，打破百年慣例。養狗向來被視為對總統大有好處，如有助外交、改善形象等。

英國唐寧街「捕鼠大臣」Larry：

但在英國，首相府則已有一位具官銜的「捕鼠大臣」（Chief Mouser to the Cabinet Office），這是因為過去唐寧街經常有老鼠出沒，需要有專員捕鼠，目前的專員正是Larry。故此，過去養狗的英國首相並不算多，例子有二戰時期的邱吉爾，養了一隻名叫Rufus的貴賓狗，及曾在選戰中擊敗邱吉爾的前首相艾德禮（Clement Attlee），他養過一隻名叫Ting的狗狗。

如今約翰遜有意養狗，也算是學偶像之舉，尤其是他非常欣賞邱吉爾，並曾出版著作《邱吉爾因素》（The Churchill Factor）。但目前的「第一貓」Larry，則要擔心被搶風頭，以及可能出現的「貓狗鬥一番」場面了。

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