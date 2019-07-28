敘國空襲死亡事件 人權會批國際冷漠

2019-07-28 18:20 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



敘利亞內戰打不完，政府軍與盟友俄國的空襲導致平民流離失所、多人死亡，加上國際間大國的不聞不問，引起人權會抨擊「集體漠視惡行」。(photo by 影片截圖of Youtube) 分享 facebook 「最大的罪惡是對暴行保持沈默！」聯合國人權機構官員日前嚴正指責敘利亞的空襲死亡事件，在反對派與政府軍於去年9月簽下停戰協定，敘利亞8年內戰看似邁入尾聲，但在今年4月由政府軍盟友俄羅斯介入後；近10天內平民死亡數暴增逾百人，但俄國與政府軍都不承認空襲平民，加上國際間焦點都在伊朗，也被人權會怒斥為國際集體漠視。

國際間變相默許

根據《英國廣播公司》報導，聯合國人權會日前發表聲明，指出敘利亞西北方的伊德利卜省近10餘天以來平民死亡數激增，這與醫院、學校、市場遭到空襲有關，而敘國政府軍和盟友、俄羅斯被指控是空襲發動者，但他們都矢口否認，僅表示是「針對反對派空襲」。

聯合國人權事務高級專員米歇爾更批評國際間大國與組織，認為他們的不聞不問是對敘利亞政府軍暴行的「變相默許」，他說：「近日美、英均與伊朗產生摩擦，現在媒體都關注著伊朗事件，但卻對4月以來死了超過400名平民、至少40萬人被迫流離失所的敘利亞空襲冷眼旁觀，這是對罪惡的集體漠視（World Shrugs）。」

人權會提醒有能力說話的大國與組織，注意攻擊平民屬於戰爭罪行，連驅逐平民離開家園都得負國際責任，就算這些大國並未參與其中，漠視仍算是幫兇，無論這場內戰要以什麼方式落幕（例如重簽新的停戰協定或是更改9月土耳其調停的該份停戰協定），人權會都呼籲出自於人道主義，能多快告終就盡快。

敘利亞8年內戰

據《獅子山時報》報導，這起空襲事件得追溯回敘利亞長達8年的內戰，當初受到2011年的阿拉伯之春思潮影響，反對派發動抗戰，而時至今日，反對派的盟軍幾乎都退出戰場，他們控制範圍也限縮到伊德利卜省，這也是政府軍眼中最後一根刺，有著俄國當靠山的他們盼能透過軍武奪回整個敘利亞。

雙方一度在去年9月簽下停戰協議，但今年4月時，俄國表示反對派多次違反停戰協議，認為反對派的據點有聖戰份子，以打擊恐怖主義為大旗進行轟炸，才會導致平民死亡數在近幾個月激增。

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