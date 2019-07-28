親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

積怨已久！港民怒火燒向北京 遷怒在港內地人

第2批S400導彈 俄羅斯提前交付中國

2019-07-28 17:07世界日報 中國新聞組／北京28日電

中國向俄羅斯購買S400防空導彈，第二批裝載導彈的運輸船已經向中國出發，圖為S4...
中國向俄羅斯購買S400防空導彈，第二批裝載導彈的運輸船已經向中國出發，圖為S400防空導彈。 路透
分享

俄羅斯通過海路向中國交付第2批S400防空導彈裝備。消息人士透露，此次交付「比合同規定的時間提前了幾個月」，一旦S400完全部署好，北京將在台海局勢上有更大的主動權。

香港01據俄羅斯塔斯社報導，一位未透露姓名的俄羅斯政府消息人士：「一艘裝載了第2批S400導彈系統首批裝備的運輸船已經從波羅的海沿岸的烏斯季盧加港出海。」俄方將「在短時期內」派出「至少3艘船隻」運送裝備。

據悉，中國在2014年簽署了價值約30億美元的購買S400防空導彈系統的合約，從而成為這款俄羅斯先進防空導彈系統的第一個外國買家。中國軍方已對2018年春季交付的第一批S400導彈系統進行了成功試射。

美國防務新聞認為，一旦解放軍在山東、福建等沿海地區部署S400，釣魚島和台灣都會在該導彈的攻擊範圍內，該導彈將成為東亞地區的「戰爭規則改變者」。

美國智庫「全球戰略與轉型」總裁保羅稱，依靠超遠的射程和強大的電子戰能力，S400堪稱「戰爭規則的改變者」，由原來的防禦角色轉化為一種攻擊系統。

中國時報報導，俄羅斯防空系統團編制，一般會有一套戰術指揮系統和最多6個地對空導彈營，每個防空導彈營裝備有8套發射裝置，每套發射裝置配備2枚飛彈，外加一個控制中心、一部雷達和16枚導彈。依俄中合約，一個防空導彈營的裝備價格為5億美元，整個S400防空導彈團的裝備為30億美元。

導彈俄羅斯北京
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

敘國空襲死亡事件 人權會批國際冷漠

2019-07-28 18:20

英新財相 計劃為無協議脫歐增加10億英鎊支出

2019-07-28 16:50

轉移硬脫歐焦點 強生強化國內建設

2019-07-28 14:52

候選人資格遭取消 俄3000人上街

2019-07-28 14:52

英擬備10億英鎊 10月31日硬脫歐

2019-07-28 13:39

韓戰停戰66週年 金正恩參謁參戰烈士墓

2019-07-28 13:34

俄粗暴鎮壓示威者 有人鼻顱骨折、逾千人被捕

2019-07-28 13:12

突尼西亞總統葬禮 致哀人龍綿延20公里

2019-07-28 12:11

日韓貿易戰矛盾 三國議員協商無果

2019-07-28 11:55

莫斯科警方粗暴逮捕上千人 按頭、抓臉致多人骨折

2019-07-28 11:44

缺油受困巴西數週 伊朗2貨輪終獲補給即將返航

2019-07-28 10:34

法國主辦G7峰會前 馬克宏將先會蒲亭

2019-07-28 08:53

10月31日鐵定跟歐盟分手 英擬備10億英鎊硬脫歐

2019-07-28 08:49

強生接任首相 英保守黨民意支持率攀升

2019-07-28 08:21

北韓小船越過東海邊界 遭南韓拖進軍港調查

2019-07-28 08:06

爭取公平選舉莫斯科街頭抗議 俄警逮捕逾1000人

2019-07-28 06:02

日本三重縣東南外海規模6.5強震 無海嘯威脅

2019-07-28 05:12

愛爾蘭外長批強生：不利有序脫歐

2019-07-28 00:16

印度暴雨洪水火車受困 700名乘客全獲救

2019-07-27 23:05

9名船員獲釋 印度促伊朗放芮雅號油輪另3人

2019-07-27 16:39

地中海難民翻船慘劇 尋獲62具遺體

2019-07-27 16:30
看更多

熱門文章

被綁少女報案三次 警19小時後才破門已見碎骨

2019-07-28 10:47

墨西哥海灘湧現這種不速之客 重創當地觀光業

2019-07-27 23:19

美股3疑慮浮現 年尾倒栽蔥走勢是否重演？

2019-07-27 18:35

有可能嗎？航空公司竟安排她與陌生男子睡一張單人床

2019-07-28 14:22

WTO開發中國家名單 川普要求剔除中國

2019-07-28 00:00

最愛的銀行股是它！巴菲特增持美銀股票 價值290億美元

2019-07-27 22:08

Fed利率決策 掌握五看點

2019-07-28 00:28

無印良品極簡風…獲利失靈

2019-07-28 00:31

又種族歧視！川普轟非裔眾議員選區「噁心、老鼠橫行」

2019-07-28 09:57

1個家庭2樣情！阿姆斯壯登月及相關物 賣了5.2億元

2019-07-28 15:29

莫斯科警方粗暴逮捕上千人 按頭、抓臉致多人骨折

2019-07-28 11:44

通訊錄名流從A排到Z 這個人坐牢讓很多VIP緊張

2019-07-27 22:36

去日本旅遊你不可能沒逛過 一窺日本藥妝店崛起的商業模式

2019-07-28 12:30

川普雙喜臨門 搞定美墨邊境預算與瓜國讓步

2019-07-27 21:29

有風險！阿拉斯加與中國液態天然氣合作計畫告吹

2019-07-28 09:43

美嗆取消中國WTO開發中國家地位 影響一次看懂

2019-07-28 16:23

奧地利女鐵人遭綁架 靠稱讚綁匪家的「蘭花」脫險

2019-07-28 14:13

北韓小船越過東海邊界 遭南韓拖進軍港調查

2019-07-28 08:06

10月31日鐵定跟歐盟分手 英擬備10億英鎊硬脫歐

2019-07-28 08:49

日本三重縣東南外海規模6.5強震 無海嘯威脅

2019-07-28 05:12

川普用軍費蓋美墨邊牆 最高院准了

2019-07-28 00:15

南非信評展望 惠譽降至負向

2019-07-27 23:30

東京經歷129年來最烏雲密布的夏天 成衣業者苦哈哈

2019-07-28 17:41

小7進軍印度 挑戰雜貨店

2019-07-28 00:31

星期人物／艾普斯坦性派對班機 柯林頓、川普都搭過

2019-07-28 00:18

活到老醫到老！法98歲醫生每周工作60小時

2019-07-28 14:09

爭取公平選舉莫斯科街頭抗議 俄警逮捕逾1000人

2019-07-28 06:02

強生接任首相 英保守黨民意支持率攀升

2019-07-28 08:21

美中貿易戰衝擊！中國留學生簽證審批慢 苦等變失業

2019-07-28 14:03

滿額贈公仔掀蒐集潮 限量版毛絨辛巴叫價逾22萬元

2019-07-28 10:17

印度暴雨洪水火車受困 700名乘客全獲救

2019-07-27 23:05

歐洲創紀錄熱浪北移 北歐國家出現熱帶夜晚

2019-07-28 03:38

迅速崛起後 布塔朱吉陷後繼無力困境

2019-07-28 15:28

警救人龜速害死綁架少女 羅馬尼亞2千人上街怒吼

2019-07-28 15:01

突尼西亞總統葬禮 致哀人龍綿延20公里

2019-07-28 12:11

川普怒了 祭301查法國數位稅

2019-07-27 23:30

川普追打「四人幫」 成功煽動基本盤

2019-07-28 15:19

缺油受困巴西數週 伊朗2貨輪終獲補給即將返航

2019-07-28 10:34

消費大廠 搶攻護膚品牌

2019-07-28 00:31

歐洲投資銀行誓言 2020年終止投資化石燃料項目

2019-07-28 10:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top