第2批S400導彈 俄羅斯提前交付中國

2019-07-28 17:07 世界日報 中國新聞組／北京28日電



中國向俄羅斯購買S400防空導彈，第二批裝載導彈的運輸船已經向中國出發，圖為S400防空導彈。 路透 分享 facebook

俄羅斯通過海路向中國交付第2批S400防空導彈裝備。消息人士透露，此次交付「比合同規定的時間提前了幾個月」，一旦S400完全部署好，北京將在台海局勢上有更大的主動權。

香港01據俄羅斯塔斯社報導，一位未透露姓名的俄羅斯政府消息人士：「一艘裝載了第2批S400導彈系統首批裝備的運輸船已經從波羅的海沿岸的烏斯季盧加港出海。」俄方將「在短時期內」派出「至少3艘船隻」運送裝備。

據悉，中國在2014年簽署了價值約30億美元的購買S400防空導彈系統的合約，從而成為這款俄羅斯先進防空導彈系統的第一個外國買家。中國軍方已對2018年春季交付的第一批S400導彈系統進行了成功試射。

美國防務新聞認為，一旦解放軍在山東、福建等沿海地區部署S400，釣魚島和台灣都會在該導彈的攻擊範圍內，該導彈將成為東亞地區的「戰爭規則改變者」。

美國智庫「全球戰略與轉型」總裁保羅稱，依靠超遠的射程和強大的電子戰能力，S400堪稱「戰爭規則的改變者」，由原來的防禦角色轉化為一種攻擊系統。

中國時報報導，俄羅斯防空系統團編制，一般會有一套戰術指揮系統和最多6個地對空導彈營，每個防空導彈營裝備有8套發射裝置，每套發射裝置配備2枚飛彈，外加一個控制中心、一部雷達和16枚導彈。依俄中合約，一個防空導彈營的裝備價格為5億美元，整個S400防空導彈團的裝備為30億美元。